El Consell sólo logra aplicar el 25% de las medidas concretas del Pacto del Botánico

Esta semana que acaba se actualizó el Pacto del Botánico, documento que concita objetivos, buenas intenciones y medidas concretas que el 11 de junio de 2015 comprometió al tripartito (PSPV, Compromís y Podemos) con motivo de la creación del nuevo Consell. Ximo Puig (presidente de la Generalitat y líder de los socialistas valencianos), Mónica Oltra (vicepresidenta y al frente de la coalición nacionalista) y Antonio Montiel (secretario general y portavoz podemista en Les Corts) firmaron la ampliación y la justificaron en que el primer documento, integrado por 37 puntos, estaba superado por estar ya en aplicación o en trámite de ello. Sin embargo, una revisión del acuerdo permite concluir que no se cumple el axioma que da pie a la actualización. Apenas un 25% de las medidas concretas deducibles del documento se aplican, un 34% está en una amplia franja de tramitación (algunos objetivos más cerca de quedarse en el limbo que de materializarse) y el 41% no cristalizaron en los casi 20 meses transcurridos desde la firma botánica.

Entre los cerca de una cuarentena de objetivos del Pacto del Botánico original (exactamente 37 puntos), distribuidos en cinco temáticas (o ejes), se pueden deducir una serie de compromisos específicos, casi una treintena en materia social, económica, política, educativa y sanitaria. En una docena de casos, esas medidas están lejos de plasmarse en leyes, convenios o cambios de coyuntura política, social o económica.

TEMAS SOCIALES

Líderes en desahucios y con la dependencia a cuestas

El problema de los desahucios es de una gravedad social incontestable. El tripartito abre su hoja de ruta del Pacto del Botánico con la intención de llegar «a los acuerdos necesarios para evitar que se desahucien personas sin alternativas habitacionales». Hasta Podemos, a lo largo del último año, ha reconocido que queda mucho por hacer. Las cifras así lo certifican. La Comunitat copa los primeros puestos en España, según las últimas cifras oficiales y en plena vigencia del acuerdo botánico, respecto al número de desahucios. En número de lanzamientos a consecuencia de ejecuciones hipotecarias, sólo está por encima Andalucía. El parque de viviendas de alquiler social de la Generalitat está ocupado o pendiente de reformar, con lo que la respuesta ante los desahucios es insuficiente. La intención reflejada en el documento tripartito de lograr una «resolución inmediata de los casos pendientes» en dependencia también lleva 20 meses chocando con la realidad. A pesar de las medidas puestas en marcha, no se prevé lograr eliminar la lista de espera para lograr la baremación hasta dentro de varios años, lo que contrasta con esa «inmediatez» que se pretendía. Igualmente, en el Pacto del Botánico aparece la Renta Garantizada de Ciudadanía, medida que también está lejos de poderse aplicar, aunque durante las últimas semanas se ha anunciado el inicio de una tramitación que se prolongará cerca de un año. En el horno ya está la Ley de Transexualidad, que ha generado roces con el Consell Jurídic, mientras que las medidas para paliar la pobreza energética sí se están aplicado.

Puig: «El Consell funciona y está engrasado» El presidente del Consell, Ximo Puig, aseguró ayer que «en absoluto» se plantea remodelar en estos momentos su Ejecutivo, dado que «está funcionando» y «toda la arquitectura del gobierno está más engrasada», por lo que ahora se trata de ponerla «al máximo nivel de funcionamiento». Puig destacó a la Agencia EFE, que el actual Consell lleva veinte meses «de convivencia, de estabilidad y de mirada suprapartidista».

ECONOMÍA

Ni un objetivo cumplido y con todo por hacer

La Agencia Tributaria Valenciana, incluida entre los objetivos del acuerdo tripartito, está en fase embrionaria a través del Instituto Valenciano de Administración Tributaria (IVAT), ente creado, paradójicamente, por el anterior Consell. En el Pacto del Botánico se pusieron otros deberes en materia financiera, si bien no eran medidas, sino posicionamientos. Ciertamente, y tal y como señalaba la hoja de ruta firmada por Puig, Oltra y Montiel, el Consell debía «exigir al Estado una financiación adecuada». Y se ha hecho. Sin resultado e incluso con una brusquedad poco productiva, pero reclamar se ha reclamado por activa y pasiva. En el lado contrario de la balanza está el «impulsar la transición ecológica del modelo productivo». La polémica ley de envases ha pasado a dormir el sueño de los justos, diluida en la actualización del acuerdo botánico: de lo que era un anteproyecto a un intento de consensuar un pacto con el sector. Contra la misma pared se ha estrellado la medida de «garantizar la finalización del corredor mediterráneo», una infraestructura que está muy lejos de estar garantizada, pues ni siquiera se ha logrado arrancar al Ministerio de Fomento plazos reales para su finalización.

EDUCACIÓN Y SANIDAD

Éxitos puntuales mientras se tensa al sector privado

En el haber de los gestores de Educación y Sanidad en el Consell aparecen medidas como la reducción de los ratios escolares, así como la resistencia a aplicar la Lomce. Igualmente, se ha recuperado la gratuidad del servicio sanitario para los colectivos a los que el Gobierno central había negado la asistencia y la subvención en los comedores en los colegios se ha extendido a meses inhábiles hasta la llegada del actual Consell. Nadie podrá negar que el Ejecutivo valenciano se ha aplicado con denuedo en otra medida incluida en el Pacto del Botánico: «Priorizar en el gasto al sistema público de Sanidad y Educación». Tanto se ha priorizado que el conseller Marzà ha logrado levantar en armas a los colegios concertados, mientras las empresas que gestionan centros sanitarios lamentan el modo en que les trata la consellera Montón, mientras su equipo en Sanidad llega a señalar a los trabajadores de Ribera Salud como una «tropa». A pesar de las veces que el Consell publicita que la gratuidad de los libros de texto se ha implementado, al propio conseller Marzà le consta que si en la Primaria se ha conseguido, en los institutos de Secundaria los casos de padres que en septiembre pagaron la inmensa mayoría del material escolar se cuentan por miles. A Xarxa Llibres aún le queda trecho por recorrer, aunque se trata de una medida muchísimo más madura que la extensión de la enseñanza de 0 a 3 años. Se han implementado cerca de un centenar de aulas, aunque sólo para niños de dos años y con muchas reservas por parte del profesorado y de los centros. En ese mismo limbo se sitúan las anunciadas auditorias a las concesionarias de centros sanitarios, que se supone que se han hecho pero de las que poco se sabe, si es que finalmente se han sustanciado en algo más allá de inspecciones. En elaboración está la Ley Valenciana de Educación, si bien no hay ni anteproyecto, lo que la ha situado en una fase tan embrionaria que ha terminado por desaparecer de la actuación del Pacto del Botánico.

POLÍTICA Y CORRUPCIÓN

La tramitación del Estatut como mayor (y único) logro

El tripartito logró desbloquear la Reforma del Estatut en el Congreso de los Diputados. Los representantes de Les Corts han tenido que ir tres veces a Madrid en año y medio para defender la tramitación, coincidente con el final de una legislatura, la brevedad de otra y el inicio de una tercera. La voluntad política que impulsa al Consell, sin embargo, ha servido de poco a la hora de poner en marcha la nueva RTVV. Los actuales dirigentes pecaron de optimistas al augurar plazos que no se han cumplido. También está en tramitación la Agencia Antifraude, un proyecto de Podemos que ha contado con la resistencia del PSPV (que no la veía necesaria) y de Compromís (porque chocaba con su Conselleria de Transparencia). Precisamente, el departamento de Manuel Alcaraz está pendiente de ultimar el reglamento de su ley. El fracaso está siendo estrepitoso en algunas medidas por las que se apostó antes de conocer los vericuetos de la Administración: Sanidad o Agricultura continúan contratando con empresas investigadas en casos de corrupción, la Ley de Protección al Denunciante se solapa con la Agencia Antifraude, de la reforma de la Ley Electoral para rebajar la barrera que da acceso a representación en Les Corts se habla pero nada se hace, de modo que hasta EUPV se ha quejado por ello lamentando que el Pacto del Botánico se quede en «papel mojado», la independizacion y profesionalización del Consell Jurídic Consultiu queda seriamente comprometida por un proceso de renovación atascado tras sustituirse abruptamente a una serie de miembros tras su informe contra la Ley de Transexualidad de Oltra. La «eficacia contra la corrupción y el clientelismo» y la «reducción de altos cargos» encaja mal con casos como la colocación en FGV de Francesc Romeu, número dos del PSPV y contra el que hasta los sindicatos se han posicionado. El turnismo se ha aplicado con tal descaro que hasta Podemos votó a favor de controlar a través de Les Corts los nombramientos en Sanidad, conselleria que ayer vio como dimitía su comisionado en la Ribera tras aparecer una grabación donde aseguraba que en 2018, tras finalizar la concesión en el Hospital de Alzira, enchufaría a «familiares y amigos» del partido socialista.

No es la primera vez ni será la última que un compromiso político no logra desarrollarse en toda su dimensión. El Consell tiene con qué consolarse. Ahí está ahora Barack Obama, que abandona la presidencia de los Estados Unidos tras ocho años en la Casa Blanca. Iba a cambiar el mundo y ahora lo sucederá Trump. Obama firmó el 22 de enero de 2009 una orden ejecutiva para cerrar el centro de detención cubano en la Bahía de Guantánamo. La clausura no se ha producido por la resistencia del Congreso, con mayoría republicana. Así que como hasta el mejor escribano echa un borrón, el tripartito actualizó su Pacto en el Botánico con sonrisas y alegrías a pesar de las muchas asignaturas pendientes de aprobar en el documento anterior.