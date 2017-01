Ximo Puig pide que el PSOE deje de «mirarse el ombligo» y salga de «las vías cerradas que no van a ningún sitio»

El PSOE el que ha de fer és posar data al congrés i parlar d'idees i de persones. No pot ser que el PSOE haja perdut el discurs. S'ha demostrat que a la majoria dels votants que en els últims anys han vingut votant PSOE no se'ls cauen els anells per parlar d'estat federal o plurinacional, de consulta a Catalunya, etc. Bé, doncs només falta que els dirigents del partit òbriguen la seua mentalitat com ho ha fet el seu electorat. Bé, ex-electorat, perquè molts han hagut d'anar a una altra formació perquè la direcció de la seua no els representava.