La Audiencia considera a Rosa Pérez una investigada más en el caso Imelsa

valencia. La Audiencia ha decidido expulsar como acusación popular en el caso Imelsa a la diputada provincial de EU, Rosa Pérez. La responsable que denunció el caso a la Fiscalía Anticorrupción tras recibir las grabaciones del exsuegro de Marcos Benavent se ve ahora fuera de la causa y ante una probable imputación por la contratación de asesores.

Hasta la fecha, la situación de Pérez era confusa. Había declarado ante la Guardia Civil como investigada por la supuesta contratación de asesores. Pero esa condición no se había materializado hasta le fecha en una citación judicial por parte del juzgado que instruye el asunto. Es más, el instructor había autorizado que ejerciera la acusación en varias piezas.

La Audiencia ya corrigió esa postura y ahora lo ha vuelto a hacer. El tribunal considera que Pérez, en realidad, tiene la condición de investigada en la pieza principal y, por tanto, el hecho de dividir el asunto en varias piezas no permite ese doble papel que supondría que la diputada fuera acusación y defensa.

Perez Garijo calificó esta decisión judicial de una nueva «traba» para que no pueda ejercer la acusación. «El caso Taula no existiría de no ser por el gran trabajo de denuncia que hizo Esquerra Unida y que cristalizó en la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción», recoge un comunicado de la formación política. La actual diputada de Inclusión Social, Teatros y Memoria Histórica en la Diputación de Valencia recordó «la importante aportación de información e investigación, como evidencia, por ejemplo, la denuncia pública de la contratación LED o la existencia de una presunta trama internacional de desvío de dinero» Añadió que es evidente que su presencia «es incómoda y continúa siéndolo, puesto que nunca ha mirado hacia un lado cuando se trataba de corrupción».