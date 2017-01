EUPV pide a PSPV,Compromís y Podemos la rebaja de la barrera electoral del 5%

EUPV ha solicitado a PSPV, Compromís y Podemos que incluyan en la ampliación del Acord del Botànic la rebaja del listón electoral del 5 por ciento, algo que "no se puede demorar más si en los próximos comicios municipales y autonómicos queremos tener una Cámara más plural".

Así lo ha señalado el coordinador de EUPV, David Rodríguez, que ha anunciado que su formación va a presentar en los ayuntamientos de la Comunitat en los que tiene representación una moción en la que pide que se modifique la Ley Electoral Valenciana y se rebaje la barrera del 5 al 3 por ciento en cada una de las circunscripciones para equipararlo a lo que marca la Ley de Régimen Electoral, así como que dicha modificación incluya también la obligación de hacer candidaturas paritarias y cremallera al 50 por ciento.

Esta acción es la primera de otras muchas que la EUPV tiene previsto poner en marcha encaminadas a "hacer un llamamiento a toda la izquierda social y política para que se rebaje el listón del 5 por ciento".

Rodríguez ha recordado que en la reforma de 2006 EUPV consiguió que se eliminara dicha barrera del Estatuto de Autonomía y ahora remite a la Ley Electoral Valenciana, "más fácil de modificar". En concreto, la formación de izquierdas presentó una enmienda a la totalidad a la propuesta de Ley Electoral Valenciana donde se propone eliminar la barrera del 5 por ciento y que el límite lo marcara la misma Ley d'Hondt.

Asimismo, también propuso que la proporción entre hombres y mujeres no fuera de 60-40 por ciento, sino del 50 por ciento, además de establecer la alternancia de los dos sexos para asegurar la presencia paritaria no solo en las candidaturas, sino también después, entre los diputados que resulten elegidos.

"Cuando una candidatura suma más de 100.000 votos la situación es muy injusta porque de tener tres o cuatro escaños se quedan en cero por unas centésimas", ha manifestado David Rodríguez, quien ha apuntado que en 1999 tanto Unió Valenciana como el Bloc se quedaron fuera de las Corts con el 4,76% y el 4,6% de los votos, respectivamente. Cuatro años más tarde, "el Bloc se volvió a quedar fuera con el 4,77% y en los últimos comicios fue Esquerra Unida la que tuvo que abandonar la cámara valenciana con el 4,38%", ha dicho.

"Se trata de un asunto al que se comprometieron los integrantes del Acord del Botànic y que no se puede demorar más si en los próximos comicios municipales y autonómicos queremos tener una cámara más plural y representativa de todos los sectores valencianos", ha defendido Rodríguez, quien ha indicado que el PP ha tenido en su mano desde hace más de 10 años la posibilidad de realizar este cambio pero "no ha querido porque no le interesaba".