Aznar advierte a la Generalitat frente al «radicalismo» y pide recuperar un papel integrador

valencia. Ni mencionó al PP, ni a Rajoy, ni al Govern catalán ni al Consell, pero el aparente tono críptico del expresidente José María Aznar ayer durante su reunión con el lobby empresaria de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) fue solo una apariencia. Insinuó tan a las claras que los aludidos no pueden ignorar que han sido interpelados, aunque siempre habrá quien prefiera hacerse el sueco.

El expresidente del Gobierno y presidente de la Fundación FAES participó ayer en un hotel de Valencia en un almuerzo con AVE y realizó una comparecencia pública, la primera tras anunciar su renuncia a la presidencia honorífica del PP, en la que no aceptó preguntas. Antes que Aznar intervino Vicente Boluda, presidente de la asociación empresarial, quien anticipó el mensaje de Aznar de que la Comunitat es «mucho más que los estereotipos» que sobre ella se configuran y advirtió sobre el hastío de lovalencianos frente al ninguneo del Gobierno central: «Somos gente afable y solidaria que aporta al conjunto de España, pero puede que llegue un momento en el que, ante tanto desprecio en asuntos como la financiación autonómica o inversiones, se empiece a sentir ese desapego. Espero que no llegue el día, pero la verdad es que razones no faltan».

Aznar, por su parte, inició su intervención refiriéndose a la Comunitat. «Ha sido un gran motor de crecimiento económico y de empleo y un factor esencial para el equilibrio territorial dentro de nuestro país», indicó el expresidente, para quien el « éxito» de los valencianos «ha sido una buena comprensión de la singularidad. Es mucho más que retratos tenebristas que se fabrican de manera interesada y que pretenden ocultar una historia de éxito. Una singularidad integradora dentro de un proyecto nacional compartido», tras lo que apostilló que «no todos pueden decir lo mismo», referencia al independentismo catalán. El impulsor de FAES considera que la singularidad de la Comunitat «es darse cuenta de su posición y de su papel en el Estado autonómico; la de no caer en la tentaciones del radicalismo. La perspectiva desde la que ha trabajado en construir su autonomía y definir un nuevo papel de influencia dentro de España, es la buena. Hay que recuperarla», un remate con el que reprochó que ese talante vertebrador se ha perdido, y cerró el tema valenciano indicando que «se necesita un modelo de financiación autonómica que no deje infrafinanciado a nadie; el de 2001 concitó el mayor apoyo alcanzado hasta hoy».

En el plano nacional, Aznar armó un discurso en clave de advertencia a aquel que él mismo designó como su sucesor, Mariano Rajoy. El expresidente laminó la hoja de ruta económica del Gobierno central, al que adviritió que su necesidad de llegar a acuerdo no es suficiente excusa para acometer «la reforma incompleta» del modelo económico. Al presidente de FAES no le convence la subida de impuestos, y considera un sinsentido sostener el sistema de pensiones a través de la deuda pública.

«2016 ha sido un buen año económico para España, pero los vientos de cola no van a soplar tan fuertes y es necesario retomar una verdadera agenda reformista que, a mi juicio, está incompleta. Necesitamos ensanchar con urgencia la parte productiva de la sociedad española para dar respuesta a las tendencias que desequilibran nuestro modelo de bienestar», advirtió Aznar, para quien «no es bueno que se asiente la creencia de que la única forma de reducir el déficit sea subir impuestos; ni que se vea el déficit como elemento generador de crecimiento y se acuda a la deuda como recurso indoloro para pagar el Estado del bienestar. España debe acometer una reforma fiscal integral».

«No» a un nuevo partido

Tras su discurso, durante el coloquio a puerta cerrada con los empresarios, preguntado si fundará un nuevo partido, respondió rotundamente que no. Igualmente, se reafirmó en la idea de que las intenciones independentistas del Govern de Cataluña chocan con el escenario internacional, especialmente con el proyecto de una Europa integradora.