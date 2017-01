Oltra evita mojarse sobre el conflicto en Podemos

valencia. La coportavoz de Compromís Mónica Oltra rechazó opinar sobre la polémica generada en Podemos en torno a las dos 'facciones', quienes apoyan al secretario general, Pablo Iglesias, y quienes hacen lo propio con el secretario político de la formación, Íñigo Errejón, dado que no le gusta meterse «en casa ajena», aunque desde su experiencia aseguró que uno debe ser consciente de que «no tiene la verdad absoluta» y «lo importante en política es poner en valor lo que dice el otro».

Tras considerar que ambos tienen discursos «muy parecidos» en torno a la concepción plurinacional de España, ironizó asegurando que «es verdad que Errejón habla valenciano, a lo mejor eso ha hecho que venga más veces», aunque indicó que «también la agenda de Iglesias será más complicada».

«Nosotros aprendimos lecciones muy valiosas», dijo, entre las que ha destacado la de «ser conscientes de que uno no tiene la verdad absoluta, a veces ni siquiera la verdad», un aprendizaje que «te ayuda a relativizar tus verdades y a poner en valor lo que dice otro» porque «siempre va a tener algo que enseñarte». Asimismo, recalcó que los partidos «se fortalecen con los equilibrios».

«A mi me parece bien lo que decidan», aseguró Oltra, quien al ser preguntada sobre el hecho de que una parte del debate en el seno de Podemos se haya trasladado a las redes sociales señaló que ella también ha debatido sobre política en Twitter, que es una «herramienta para la comunicación política». «Ahora bien, creo que no hay que confundir transparencia con exhibicionismo, es lo que me aplico a mí, es distinto», zanjó.