Giner: «Grezzi es el peaje para que Puig sea presidente»

«Grezzi es el peaje que tenemos que pagar los valencianos para que Puig sea presidente de la Generalitat», indicó ayer el portavoz de Ciudadanos (C's), Fernando Giner, tras la polémica surgida por la publicación en LAS PROVINCIAS del vídeo grabado por el concejal del Ayuntamiento de Valencia Gusseppe Grezzi, lo que culmina más de un año y medio de «una gestión irresponsable y caótica en la ciudad de Valencia».

El portavoz de C's lamentó que la Comunitat y el Ayuntamiento de Valencia sean gobernados por «entramados de partidos que centran su gestión en el reparto de poder y no el bienestar de los ciudadanos». Giner exigió que este año «Ribó y Puig centren su gestión en hacer políticas destinadas a hacer la vida más fácil y barata a los valencianos, no dirigidas a mantener sus sillones a toda costa». Sobre este asunto, destacó que los equilibrios del bipartito y el tripartito para mantener el poder «están desgastándoles en perjuicio de los ciudadanos». Giner recordó que esta situación «la está consintiendo el PSPV, lo que demuestra que Valencia no le importa».