CGT desdice a Oltra y asegura que no hay negociación por la demanda del ERE en RTVV

valencia. El Consell y CGT no se ponen de acuerdo a la hora de definir sus últimos contactos para abordar la retirada de la demanda que interpuso el sindicato contra el ERE de extinción de Radio Televisión Valenciana (RTVV). Para la Generalitat existe una negociación abierta entre ambas partes, pero para el colectivo de trabajadores no ha habido más que «dos reuniones breves» con el secretario autonómico de Comunicación, José María Vidal, -como ya adelantó este periódico- que no han llegado a fructificar, «básicamente porque no ha habido ningún tipo de movimiento» por parte del dirigente para llegar a un acuerdo.

Estas posiciones contrapuestas se evidenciaron ayer después de que la vicepresidenta del Ejecutivo valenciano, Mónica Oltra, al ser preguntada por Europa Press sobre las negociaciones con CGT, asegurara que Vidal «regularmente mantiene reuniones para ver si se puede buscar una solución pactada». «Queda poco (tiempo) pero el secretario autonómico está encima del tema, dialogando desde el principio», agregó. La respuesta del sindicato desdiciendo a Oltra llegó a través de las redes sociales. «Continúa la negociación con CGT... y nosotros sin enterarnos», publicó el colectivo en un tuit.

Aunque CGT ha evitado hacer públicos sus encuentros con el secretario autonómico de Comunicación, aseguran que por decisión y consejo del propio dirigente, las fuentes del Consell consultadas siempre han mantenido, como ya recogió este diario, que la negociación para llegar a un acuerdo sobre la demanda contra el ERE en RTVV está abierta. «Sólo hemos tenido dos reuniones breves que no podrían catalogarse de negociación porque no ha habido respuesta por su parte. Vidal no se mueve», declaran desde el sindicato.

Fuentes de CGT sostienen que su propuesta a la Generalitat «no pasa» porque la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) -la nueva RTVV- reincorpore «a 800 ó 600 trabajadores o nada», sino que se trata de «recuperar puestos de trabajo, de rescatar trabajadores, de tomar medidas sociales y crear una bolsa de trabajo». «Si esto no se puede hacer, no hay más que hablar. No vamos a conformarnos con migajas», añaden. «Estamos a la espera de una respuesta por parte de Abogacía de la Generalitat», señalan.

En el colectivo creen que el motivo por el que el Ejecutivo se muestra receptivo públicamente a alcanzar un acuerdo con ellos se debe «exclusivamente a un movimiento que le pueda beneficiar en el juicio». El comienzo del mismo en la Audiencia Nacional por la demanda de CGT contra el ERE entre la empresa y los sindicatos tiene como fecha de inicio el próximo miércoles 11 de enero y su resolución está prevista para comienzos de febrero, sin embargo la vista podría retrasarse, como confirman desde el sindicato.

CGT presentó una ampliación de su demanda el pasado 27 de diciembre en la Audiencia contra la CVMC por sucesión de empresas, ya que defienden que la nueva cadena de televisión usará recursos de RTVV. La inclusión de un nuevo actor en el proceso judicial implica que el juez, «probablemente demore el juicio algo más de 20 días».

En este sentido, Oltra instó a esperar a ver qué dice el tribunal y si decide aceptar esta ampliación de demanda cuando ya está señalada la vista. Además, consideró «discutible» ese planteamiento cuando esta «no es una empresa productiva que deja de fabricar tornillos y a los dos días fabrica tornillos en otro sitio», sino que en este caso se está hablando de un mandato legal de un Parlamento como el valenciano.