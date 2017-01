Archivada la denuncia del PP por la financiación de Compromís

La Fiscalía Provincial de Valencia archivó ayer las diligencias de investigación penal abiertas por la financiación de Compromís a raíz de una denuncia del PPCV. En el escrito los populares cuestionaban el destino de fondos electorales y sus fuentes de ingresos en las elecciones municipales celebradas en mayo de 2015. El PPCV presentó una denuncia el pasado 5 de octubre contra la formación política Bloc-Iniciativa-Verds:Compromís por un presunto delito de apropiación indebida de fondos electorales y otro delito electoral por falseamiento contable.

En el momento en que se conoció la apertura de las diligencias de investigación, a finales de octubre, el portavoz de Compromís en Les Corts , Fran Ferri, calificó la decisión de «trámite para pedir información» y defendió que el Tribunal de Cuentas no veía ningún problema con las cuentas de Compromís. «La mejor muestra es que no se reduce la subvención que se nos otorga», argumentaba. La denuncia del PPCV se sustentaba en un informe del Tribunal de Cuentas en el que, según los populares, se ponía de manifiesto «una serie de irregularidades». Entre ellas, alertaba de que se habían pagado gastos de naturaleza no electoral por importe de 159.337,66 euros, de los que 64.213,90 correspondían a gastos por operaciones ordinarias y 95.123,76 euros a gastos por envíos de propaganda electoral. Así mismo, indicaba que se habían realizado pagos fuera del plazo de 90 días por importe de 3.017,16 euros; y señalaba que existía un saldo insuficiente en la cuenta bancaria electoral con el que hacer frente a la deuda con proveedores que estaba pendiente de pago y que ascendía a 789.194,66 euros. Además, se apreciaba que los recursos declarados (396.503,45 euros) eran «a todas luces insuficientes» para hacer frente al gasto electoral declarado (1.280.965,86 euros), por lo que estiman que se han tenido que emplear otros recursos no declarados para el pago de los gastos de la campaña electoral.