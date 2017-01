El TSJCV condena en costas al Consell por no facilitar documentación al PP

Una nueva sentencia cuestiona el modo en que el actual Consell maneja su relación con la transparencia. A pesar de crear una conselleria con el fin de mejorar la comunicación con los ciudadanos y de divulgar la actividad de la Administración autonómica, ya son cuatro las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que fallan contra el criterio del Consell a la hora de facilitar documentación a la oposición, en concreto al PP. Parece que los populares aprendieron la lección de los juzgados cuando eran ellos los que ocupaban el Ejecutivo y desde formaciones como Compromís, con Mónica Oltra al frente, les saetearon con reclamaciones judiciales por su resistencia a facilitar documentos. La portavoz adjunta del grupo parlamentario popular en Les Corts, Eva Ortiz, anunció ayer que este domingo que el TSJCV ha condenado en costas a la Generalitat tras negar documentación solicitada por esta formación en la Cámara autonómica. El tribunal obliga a la Generalitat a pagar 1.200 euros.

Los informes reclamados eran unos acuerdos del Consell relacionados con Hacienda, según fuentes del PP. Ante la resistencia del Ejecutivo, los populares fueron a los tribunales e iniciaron un procedimiento de amparo que provocó la reacción del Gobierno valenciano, que dio su brazo a torcer y facilitó los datos requeridos. Sin embargo, toda la maquinaria judicial puesta en marcha tiene un coste y el TSJCV ha determinado que lo pagará el Consell.

«Es una condena a la vicepresidenta Mónica Oltra (por ser ella la secretaria del Consell, la persona que con su firma autoriza el traslado de los acuerdos del Ejecutivo) por no facilitar documentación y vulnerar los derechos fundamentales de esta diputada», indicaron los populares sobre el procedimiento protagonizado por Ortiz, que no desaprovecha la ocasión que le brindan los tribunales para arremeter contra el personaje político del Consell que el PP considera su enemigo de cara a futuras contiendas electorales: la vicepresidenta del Consell.

Paradojas de Oltra

«No deja de ser paradójico que Oltra, que durante años se quiso erigir como la abanderada de la transparencia, ponga ahora todas las trabas posibles para facilitar documentación y se escude en que no tiene personal para hacerlo, cuando es exactamente lo que ella y su grupo hacían cuando bombardeaban con solicitudes de documentación al anterior Consell del PPCV», criticó la diputada popular y secretaria del partido a nivel autonómico, quien relató que «solo después de que el PP acudiera a los tribunales la señora Oltra hizo amago de ponerse a trabajar para trasladar los documentos, sin duda en un intento de evitar la condena».

En el auto dictado por la Sala de lo contencioso-administrativo sección 5 con fecha 19 de diciembre de 2016, se cita textualmente que la diputada «ha tenido que acudir al Tribunal para ver satisfecho su derecho, y procede imponer las costas a la administración que se limitan a 1.200 euros». Ortiz recordó ayer que su grupo parlamentario «se ha visto obligado en el último año a interponer más de una decena de contenciosos ante la negativa del Consell de Puig y Oltra a facilitar documentación a la que tenemos derecho en el ejercicio de nuestras funciones como diputados».

Ortiz enumeró otros autos con condenas a pago en costas a la consellera de Justicia Gabriela Bravo por no facilitar las auditorías que dijo que había encargado sobre la situación de la Justicia, o al conseller de Hacienda, Vicent Soler, por no facilitar las cajas fijas de las universidades y por no entregar diversos informes de la Intervención de la Generalitat. La diputada aprovechó para preguntarse «para qué existe la Conselleria de Transparencia, más allá de gastar en personal y hacer inspecciones retroactivas a la gestión del PPCV, si cuando tiene que actuar con su Gobierno cierra los ojos y calla».