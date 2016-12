Un trabajador de Imelsa dice que se dedicaba a informar de los montes

valencia. El juzgado de Instrucción 18 recibió ayer declaración a varios trabajadores ficticios de empresas públicas (Ciegsa e Imelsa). De la última mercantil destacó el testimonio de Ramos Sanchís, asesor del jefe de gabinete Emilio Llopis. Aseguró que le contrató Marcos Benavent, aunque posteriormente tuvo que admitir que conocía a Llopis desde hace más de 20 años. De buena mañana, se tomaba un café con su jefe y luego le acompañaba allá donde fuera. A veces, hacía de chófer. Cuando no tenía agenda oficial, él se marchaba al monte y posteriormente informaba del estado de los cortafuegos y otras circunstancias forestales al jefe de gabinete de Rus, según fuentes cercanas al caso. El horario, evidentemente, era libre. Otra empleada que trabajaba para el PSPV dijo que trabajaba por las tardes y se encargaba de hacer el recull de prensa. Esta tarea normalmente se suele hacer a primera hora de la mañana.

Los trabajadores de Ciegsa, la empresa pública que se encargaba de la construcción de los colegios y donde se sospecha que se produjo el cobro masivo de comisiones, explicaron ayer su labor en la empresa pública. Salvo una mujer que ejercía labores de prensa en la Conselleria de Educación, pero que estuvo en nómina en varias empresas, el resto, entre los que figura Juan Sanchis, exvicepresidente de la Diputación, no pudieron concretar su trabajo en la empresa pública de una manera efectiva. Evaristo Aznar, diputado provincial del PP, no compareció.

Sanchis ocupó el cargo de vicepresidente de la Diputación de Valencia entre los años 1995 y 1999, ha afirmado ante el juez del caso Imelsa que pidió trabajo al entonces conseller de Educación, Francisco Camps --que accedió al cargo en 1997-- y, posteriormente, recibió una llamada del consejero delegado y secretario autonómico de Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana (Ciegsa), Máximo Caturla, y fue contratado en la entidad. Caturla también está imputado en esta pieza.

Este empleado indicó que tenía «conocimientos» de las escuelas puesto que era maestro, y aprovechó este tema y el hecho de que militaba en el PP para pedir a Francisco Camps que le diera trabajo. Le explicó verbalmente su currículum y le respondió que no entendía cómo un hombre de su valía podía no tener empleo. Después, Máximo Caturla se puso en contacto con él y le ofreció un trabajo en Ciegsa, donde Sanchis aseguró que desempeñó realmente labores. Al parecer, no puede documentar ese trabajo. También comentó que salió de la empresa pública por discrepancias que con el expresidente Eduardo Zaplana.