La Sindicatura revela que Sanidad gasta 600 millones fuera de presupuesto

El listado de propósitos de Carmen Montón para 2017 incluirá, previsiblemente, darle un giro de 180 grados a la gestión de su departamento. El informe de la Sindicatura de Cuentas correspondiente al ejercicio de 2015 somete a un contundente examen la gestión de esta área. Y la conclusión que se extrae está mucho más cerca del suspenso que de sacar nota.

El órgano fiscalizador de las cuentas públicas arranca poniendo de manifiesto que los presupuestos de esta conselleria no son reales. Tan contundente es en su apreciación que el Sindic Major, Vicent Cucarella, llega a pedir formalmente cuentas «más realistas». ¿A qué se refiere? Explica el informe que Sanidad acumula obligaciones no reconocidas (ONR) por valor de 600 millones de euros. Las obligaciones no reconocidas responden a los pagos que se han efectuado pero que no tenían soporte en el presupuesto. Dicho de otra manera: se realiza el gasto pero se carga al siguiente ejercicio, porque en el actual no se ha presupuestado.

La Sindicatura reconoce que las ONR se han reducido de forma significativa -de 3.500 millones en 2011 a los 600 de 2015-, pero aún así, constata que se trata de una cifra excesiva.

¿Y qué consecuencias tiene? La Sindicatura advierte de que Sanidad no dispone de créditos presupuestarios suficientes para atender su actividad ordinaria. Recurrir al gasto por fuera del presupuesto implica que no se ha ajustado en su tramitación «a la normativa de contratos». Y este no es un aviso pequeño. La realización de gastos sin consignación presupuestaria «representa un incumplimiento de la normativa aplicable, al adquirirse sin dotación presupuestaria y prescindirse del procedimiento de contratación establecido». De hecho, se señala, las consecuencias que se derivan pueden provocar la nulidad de pleno derecho de los actos administrativos y la depuración de posibles responsabilidades.

La Sindicatura emplaza a dotar a la Conselleria de Sanidad «de los créditos que se ajusten a la realidad prevista» y añade que «los desfases existentes que dificultan la aplicación de los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia».

La Sindicatura sitúa también a Sanidad como la conselleria con más acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto, con 304,8 millones de euros, que supone el 89,2% del total de las conselleries por este concepto. En el apartado de intereses de demora -por retraso en la atención de los pagos- falta por aplicar al presupuesto un total de 115 millones, de los que 86,6 millones corresponden a Sanidad. El departamento de Montón también lidera la clasificación de modificaciones presupuestarias, «fundamentalmente por la imputación presupuestaria de los gastos de ejercicios anteriores atendidos mediante los mecanismos estatales de financiación, así como por el ajuste técnico realizado a final del ejercicio».

Vinculado a este mismo concepto, la Sindicatura remarca que Sanidad tramitó durante 2015 un total de 52 expedientes de resarcimiento por un total de 1.434 millones de euros, correspondientes a gastos realizados sin consignación durante los ejercicios 2015 y anteriores.

El informe alerta también del elevado nivel de gasto comprometido con cargo a ejercicios futuro del departamento de Montón, el más importante por detrás del Servicio de la Deuda. En concreto, lo cifra en 4.482 millones de euros, «que comprenden principalmente los compromisos de contratos de gestión integral de diversos departamentos de salud, del concierto para la gestión del servicio de las técnicas de diagnóstico por imagen, transporte sanitario y de otros conciertos».

Caja fija

Uno de los apartados que cuestiona el informe de la Sindicatura es el relacionado con las adquisiciones de farmacia y productos sanitarios. SEgún explica, se tramitan «en un volumen importante como contratos menores a través del sistema de cajas fijas, y en el caso de los medicamentos mediante compras directas, incumpliéndose en estos casos la normativa aplicable, tanto de contratación como de cajas fijas». El Sindic alerta de la infracción del principio de publicidad, «puesto que gran parte de estas compras se realiza mediante fraccionamiento indebido del objeto de los contratos». Y añade: «Las compras de medicamentos y material sanitario deben ser objeto de una gestión contractual ordinaria en cuanto a la publicidad, procedimientos y formas de adjudicación».

En el capítulo de contrataciones, el informe también alerta de que siete de cada diez contratos menores del Consell, exactamente el 71,2% los realiza precisamente la conselleria de Sanidad.