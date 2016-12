La sociedad y el ente RTVV siguen sin presentar sus cuentas del ejercicio de 2015

Radiotelevisión Autonómica Valenciana, SAU, y el ente público RTVV (que se encuentran actualmente en proceso de liquidación) no han presentado sus cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2015 a la Sindicatura de Cuentas. Además, en el caso de la primera, tampoco ha rendido el preceptivo informe de auditoría. Así consta en el Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat correspondiente al ejercicio 2015, la mitad del cual estuvo gobernando el PP y la otra mitad el Consell actual del PSPV y Compromís. El informe recuerda que las empresas públicas de la Generalitat están sometidas a la obligación de rendir sus cuentas anuales a la Sindicatura de Cuentas. Sin embargo, indica que Radiotelevisión Autonómica Valenciana, SAU no ha rendido las cuentas anuales de ejercicio 2015, ni el preceptivo informe de auditoría. En el caso del ente público Radiotelevisión Valenciana no ha presentado sus cuentas anuales, aunque sí ha remitido el informe de auditoría.