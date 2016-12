Irregularidades en la justificación de contratos de Ferrocarrils de la Generalitat

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) es también una de las empresas señaladas por el informe de 2015 de la Sindicatura de Cuentas, que destaca diferentes irregularidades en la contratación. El documento incide en que no se justificaron determinados contratos cuyo importe era superior a 10.000 euros, por lo que no se han adaptado a la normativa vigente. Tampoco se reguló la publicación de la formalización de los contratos de perfil contratante, un precepto requerido en la Ley de Contratos del Sector Público. Desde la Sindicatura subrayan que, con carácter general, no se justifica suficientemente la elección del procedimiento ni la de los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato. Además se indica que determinados expedientes están redactados genéricamente y que algunos criterios de valoración están expresados de manera imprecisa. Por otro lado, se ha observado el fraccionamiento indebido de diversos contratos, tramitados como menores.