El Consell pide cambiar la ley para que los discapacitados mentales puedan votar

La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha exigido este jueves un cambio de la legislación para que las personas con discapacidad intelectual puedan votar porque ha considerado "un contrasentido" y "una exclusión injustificada" que puedan presentarse a unas elecciones pero no votarse a sí mismos.

Oltra, en rueda de prensa la nueva red de Oficinas de Atención a Personas Migrantes, se ha referido así a la decisión del Tribunal Constitucional de rechazar la admisión a trámite de un recurso que presentó el Fiscal para que estudiara el caso de una mujer gallega incapacitada, a quien el Tribunal Supremo había negado este derecho.

Así, ha comentado que es "obvio" que el Tribunal Constitucional "aplica la legislación vigente" y por tanto "lo que se deberá de cambiar es la legislación". Así, ha argumentado que este tipo de normativas responden a "paradigmas muy antiguos por los que a las personas con discapacidad intelectual se les encerraba en la habitación, pero esa no es la sociedad que estamos construyendo ni que queremos".

Con todo, ha lamentado que es "un tema que lleva tiempo encima de la mesa" y que es "una exclusión injustificada" de uno de los derechos "más básicos como es el derecho a la participación política a través del voto".

Además, ha considerado "un contrasentido" que las personas con discapacidad intelectual puedan presentarse a unas elecciones pero no puedan votarse y al respecto ha recalcado que la discapacidad intelectual "no anula el derecho a la participación política".

De hecho, ha comentado que conoce a personas con discapacidad intelectual que "tienen absolutamente claro cuál es su opción política" y que "están más informados del día a día que muchas personas sin discapacidad intelectual".

Así, ha destacado "el nivel de madurez y de información política que tienen" estas personas, que pueden tener discapacidad intelectual "pero no quiere decir que no estén informados políticamente, que no tengan sus opciones y que no sepan lo que quieren".

Por todo ello, ha insistido en que tras esta sentencia lo que se debe hacer es cambiar la legislación porque "todo el mundo tiene derecho a emitir su voto y decidir qué gobierno está en las instituciones" porque "al final las decisiones que tomamos aquí afectan a todo el mundo, tengan discapacidad funcional o no lo tenga"