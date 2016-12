PSPV y Compromís se enfrentan otra vez por el control de la nueva Imelsa

La caída de Víctor Sahuquillo como cogerente de Divalterra, tras una colección de irregularidades en su gestión que tuvieron como colofón el cargo a la empresa de gin-tonics, whisky y licores, confirmó el fracaso de la refundación de la empresa de la Diputación de Valencia heredera de la vieja Imelsa. El consejo de administración de la firma celebrado ayer, el primero tras la marcha del exresponsable de la empresa certificó además que el debate abierto respecto a esta empresa amenaza además la estabilidad y el entendimiento entre el PSPV, que ocupa la presidencia de la Diputación de Valencia, y Compromís, su principal socio.

La discrepancia de ayer tuvo su origen en una propuesta de última hora del presidente de la institución provincial, Jorge Rodríguez, que a través de un despacho extraordinario introdujo un nuevo punto en el orden del día del consejo. En esencia, la propuesta consistía en nombrar como sustituto del destituido Sahuquillo a un consejero delegado de la empresa y en modificar las condiciones para que la otra cogerente, Agus Brines (Compromís), dispusiera de capacidad para autorizar por sí sola gastos de la empresa hasta un límite de 140.000 euros.

La modificación no es anecdótica. Bajo la cogerencia de Brines y Sahuquillo, el consejo de administración de la nueva Imelsa aprobó que cada responsable dispusiera de margen para firmar gastos hasta un límite de 18.000 euros. Por encima de esa firma, y hasta un tope de 140.000 euros, se necesitaba que los dos cogerentes autorizaran la disposición de dinero. La propuesta pretendía, por lo tanto, que Brines asumiera como única gerente la capacidad de disposición económica hasta ahora en manos de dos.

Pero Compromís no lo vio claro. La vicepresidenta de la Diputación, María Josep Amigó, solicitó un receso en la reunión del consejo para analizar la propuesta. A la vuelta, Compromís trasladó su rechazo a la propuesta.

Fuentes de esta formación explicaron ayer a este diario que la iniciativa de Rodríguez no era más que «un regalo envenenado». Un consejero delegado de la empresa -un puesto que sí o sí tendría que estar ocupado por un diputado provincial- dispondría de más poder que la gerente, según la versión de la coalición, mientras que ésta sería la única que podría firmar la disposición de fondos, con el riesgo que ello conllevaría en el caso de que se pudiera producir algún tipo de irregularidad. Compromís se cerró en banda y dijo que no, de manera que la propuesta quedó sobre la mesa. Una fuente de la coalición lamentó que Rodríguez no hubiera tratado de pactar esa propuesta previamente, y se preguntó por las razones del presidente de la Diputación para no hacerlo.

Bloqueo de la empresa

Fuentes de presidencia de la Diputación señalaron, sin embargo, que la propuesta de que Brines dispusiera de capacidad de firma hasta los 140.000 euros era temporal y únicamente pretendía evitar la paralización de la empresa. De hecho, remarcaron, Divalterra no tiene ahora quién firme cualquier tipo de contrato, convenio o subvención superior a 18.000 euros -tendría que reunirse el consejo-. Esta circunstancia se ratificó desde Compromís, toda vez que la coalición subrayó que Brines «no puede firmar nada en este momento», al no haberse modificado el protocolo de las dos cogerencias ni haberse nombrado un sustituto para Sahuquillo.

Desde presidencia de la Diputación se subrayó, no obstante, que el consejero delegado que se propone nombrar no tendría ni más margen de maniobra ni más competencias que las que le atribuyera el consejo de administración de la firma. «Lo único que se pretendía es sustituir a Sahuquillo. Y se proponía un consejero delegado porque de esa forma el elegido sería un diputado provincial», se explicó. Además, se matizó que la propuesta de que Brines dispusiera de capacidad para firmar hasta 140.000 euros tenía carácter provisional, hasta la designación de ese consejero delegado.

Pero las explicaciones no convencieron a Compromís. «Lo que se pretende es que las decisiones se tomen entre dos, pero la responsabilidad la asuma sólo uno», se indicó. La coalición, que durante estas últimas semanas ha llegado a mostrarse partidaria de la propuesta de nombrar un consejero delegado, se decantó de nuevo ayer por el mantenimiento de la figura de los dos cogerentes. «Ha habido una persona que lo ha hecho mal (en alusión a Sahuquillo) y se le ha relevado, eso no quiere decir que el sistema de la cogerencia no funcione», se remachó. Compromís considera que Rodríguez quiere un diputado y no otro cogerente «para que sea él y no el PSPV, el que decida quién ocupa ese puesto».

La reunión de ayer sirvió además para oficializar el fichaje de dos técnicos de la Diputación -Jorge Cuerda y Miriam Viton- por la empresa provincial. Se trata de dos funcionarios que informarán directamente a Rodríguez de cuanto ocurra en Divalterra, tanto en el área jurídica como en la financiera. Compromís censuró ayer la voluntad de Rodríguez de controlar «desde dentro» el trabajo de Brines y achacó la propuesta de Rodríguez a su delicada situación en el seno del PSPV -donde mantiene un abierto enfrentamiento con lo que se conoce como el 'clan de Gandia' que encabezan Alfred Boix y José Manuel Orengo-.

Por contra, desde el entorno de Rodríguez se reprochó la actitud mantenida por Compromís y se vino a atribuir a la creciente preocupación existente en la coalición por la consolidación del liderazgo político de Rodríguez, al que alguna encuesta ha situado como el dirigente socialista con mayor nivel de valoración, y en unos términos similares a los de Mónica Oltra. «Lo que hay detrás de todo esto es la voluntad de ese partido de ni hacer ni dejar hacer», se señaló en alusión a Compromís.

La portavoz del PP en la Diputación, Mari Carmen Contelles, señaló ayer que lo ocurrido en el consejo de administración «es una muestra más de una gestión que va a la deriva y sobre todo de la desconfianza mutua y la tensión entre los socios de gobierno mayoritarios, PSPV y Compromís».

Distanciamiento

Las discrepancias entre el PSPV y Compromís en el seno de la empresa de la institución provincial arrancan de la propia brecha abierta entre los dos cogerentes. Sahuquillo, situado al frente de la firma provincial el pasado mes de febrero, era una persona de la absoluta confianza de Rodríguez. Sin embargo, la convivencia con la cogerente de Compromís enrareció el ambiente entre las dos formaciones.