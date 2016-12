Podemos presenta una queja contra Montón por la ley de muerte digna

Hace un año, el 2 de diciembre de 2015, Les Corts debatieron una propuesta de Podemos, presentada por vía de urgencia, sobre el reconocimiento de la muerte digna y del derecho a recibir curas paliativas. Todos los grupos presentaron enmiendas al texto y finalmente pactaron una resolución que aborda este asunto.

De los ocho puntos que componen ese acuerdo, el número seis recogía que el Parlamento valenciano emplazaba al Consell a elaborar «un proyecto de ley de muerte digna y atención sanitaria al final de la vida». Previamente, se añadía, se crearía una subcomisión que en el plazo de dos meses «se reuniría con todos los grupos parlamentarios» para impulsar reuniones con profesionales, asociaciones de enfermos, agentes sociales, comisiones de bioética y todos aquellos otros colectivos que se consideraran convenientes para evaluar las normas autonómicas ya aprobadas y plantear propuestas para la futura ley valenciana.

El compromiso era, por tanto, contar con todos los grupos en la elaboración de esa norma. Y el plazo que se fijaba para concretar esa voluntad de participación sería de dos meses.

Pero ni una cosa ni la otra. Los diputados Fabiola Meco y Daniel Geffner, portavoz adjunta y diputado, respectivamente, de Podemos, presentaron el pasado 16 de diciembre una «queja» en el registro de Les Corts dirigida contra la consellera de Sanidad, Carmen Montón. El texto alude al acuerdo de hace ya un año y recuerda que, pese a la vigencia del mismo, «nuestro grupo parlamentario lamenta que la conselleria de Sanidad no haya respetado lo que se dispone, dado que los diputados de los diferentes grupos parlamentarios no han recibido información previa sobre la elaboración del anteproyecto de ley, ni han sido invitados a participar en ninguna comisión preparatoria del citado texto legal con profesionales, colectivos, asociaciones, etc, hasta el punto de que desconocen si estas se han celebrado y cuáles serían las eventuales conclusiones conseguidas».

La queja de Podemos explica que el grupo parlamentario que dirige Antonio Montiel «lamenta que la conselleria haya faltado al procedimiento establecido en el acuerdo parlamentario, hasta el punto de que ni tan sólo se le ha enviado el texto del citado anteproyecto, del que los diputados han sido conocedores por la remisión de un correo electrónico donde se les invita a participar en la 'Jornada sobre derechos, deberes y garantías en el proceso de atención al final de la vida' que organiza la conselleria de Sanidad».

El Gobierno valenciano aún no ha aprobado formalmente el citado anteproyecto de ley de muerte digna. A finales del pasado mes de noviembre la consellera Montón reconoció que el texto se encontraba en avanzada fase de elaboración y subrayó que el nuevo Comité de Bioética de la Comunitat, constituido sólo unos días antes, tendría como una de sus primeras tareas debatir, asesorar y dictaminar, con carácter no vinculante, sobre el mencionado anteproyecto de Ley.

La queja de Podemos contra la consellera de Sanidad debilita, más si cabe, la complicada situación de la titular de este departamento. A Montón se le ha venido señalando durante meses por el debate orgánico abierto en el seno del PSOE. De hecho, el propio Ximo Puig admitió haberse llevado una decepción personal con su consellera después de que él optara por abandonar la dirección federal del partido -en la maniobra que derivó en la caída de Pedro Sánchez- y en cambio Montón no. Las relaciones de la consellera con la vicepresidenta Mónica Oltra durante este año y medio también han sido complicadas.