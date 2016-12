Mónica Oltra espera que en Podemos «sepan encontrar los caminos del encuentro»

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y líder de Compromís, Mónica Oltra, ha confiado en que en Podemos "sepan encontrar los caminos del encuentro" y ha subrayado que a ella le gustan "los proyectos donde se hace equipo", como es el caso de la coalición valenciana.

Oltra se ha pronunciado en estos términos durante una visita a la residencia para personas mayores Hermanitas de los ancianos desamparados de Valencia a preguntas de los medios sobre las diferencias expresadas entre las "facciones" del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y de su 'número 2', Íñigo Errejón.

La vicepresidenta valenciana ha bromeado con el hecho de que la congregación religiosa es un buen sitio para hacer esa pregunta porque "se respira paz" y ha agregado que a ella le gustan "los proyectos donde se hace equipo, como Compromís". No obstante, ha recalcado que no tiene "ninguna opinión sobre la vida interna" de otros partidos porque a ella no le agrada que opinen del suyo.

Interrogada por qué le parece que Iglesias y Errejón manifiesten sus posturas en público, Oltra ha comentado: "Nosotros en Compromís solemos expresar las opiniones en público; las opiniones muchas veces son plurales y diversas y, después, nos sentamos y llegamos a conclusiones en las que todo el mundo cede un poco, esta es nuestra fórmula".

"A nosotros nos funciona --ha proseguido--; somos una formación política donde cultivamos los equilibrios y los consensos y eso hace que cada vez que tomamos una decisión salgamos fortalecidos".

«Cada uno gestiona la diversidad como quiere»

Oltra ha incidido en que esa es la experiencia de Compromís y que, en cuanto a "la experiencia de los demás, cada uno gestiona la diversidad como quiere". "Nosotros la gestionamos desde el equilibro y el respeto a lo que piensa todo el mundo, porque en definitiva Compromís es un proyecto que se enriquece con las opiniones plurales", ha aseverado.

A la política valenciana también se le ha pedido su opinión sobre el hecho de que el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, haya mostrado su apoyo a Iglesias, a lo que Oltra ha contestado: "A mí me parece bien que cada uno se posicione en la opinión en la que cree que debe estar". Ha apostillado que ella lo respeta y ha confiado en que en la formación morada "sepan encontrar los caminos del encuentro".