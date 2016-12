Un ex alto cargo absuelto reclama a la Generalitat 15.000 euros de su abogado

Josep María Felip, exalto cargo de la Administración autonómica que resultó absuelto en el primer juicio sobre el desvío de ayudas de Cooperación, ha reclamado el coste de su abogado a la Generalitat. Se trata de uno de los hombres de confianza que ha seguido la extensa carrera política del conseller Rafael Blasco, hoy en prisión por la malversación de fondos destinados a los países en vías de desarrollo.

Felip presentó recientemente un escrito en el que pide el pago de su representación legal durante la investigación del caso, primero en el juzgado de Instrucción 21 de Valencia y posteriormente en el Tribunal Superior de Justicia tras hallar indicios de la participación de Blasco. La factura también incluye el juicio que se celebró en el alto tribunal. El proceso se prolongó cerca de mes y medio, con sesiones incluso vespertinas. Los costes de la defensa ascienden a algo más de 15.000 euros. Aparte también se reclaman los servicios del procurador durante todo este proceso.

El escrito se presentó recientemente y, al parecer, la Administración todavía no ha contestado a esta solicitud. Las fuentes consultadas no descartan que existan más casos similares. Cada afectado debe tramitar su solicitud ante la conselleria en la que desempeñó su actividad o en su defecto al departamento que haya asumido las competencias si el área ha desaparecido.

No es una cifra especialmente elevada para un asunto de esta exigencia. Además, el cálculo de los honorarios se realiza siguiendo unas tablas que posee cada Colegio de Abogados. Es decir, la cifra anterior no es arbitraria. Los letrados suelen cobrar por encima de esos baremos.

Polémica reciente

La polémica sobre la representación legal de los altos cargos regresó hace apenas unas semanas tras la modificación legal del PSPV y Compromís que abría la puerta a que los funcionarios -pero también las autoridades- fueran defendidos por la Abogacía de la Generalitat incluso en asuntos que podrían estar relacionados con corrupción. Pese a que desde el Consell se negó esta posibilidad, la redacción de la modificación legal permite esa vía siempre que desde la Generalitat consideren que existe una «apariencia de actuación legítima» por parte del funcionario. El concepto no puede ser más subjetivo.

Precisamente el Síndic del PSPV en Les Corts, Manolo Mata, criticaba que durante la etapa del Partido Popular lo que se había hecho era externalizar este servicio e incluir el pago de indemnizaciones en el caso de que los investigados terminaran absueltos o incluso no llegaran a juicio y el asunto se cerrara durante la instrucción. Sin embargo, la última modificación de la ley también recoge la posibilidad de una indemnización en el caso de que se produzcan estos supuestos.

El representante del PSPV, Manolo Mata, anunció que iba a solicitar información acerca de cuántos altos cargos se beneficiaron en su día de la asistencia jurídica por parte del Consell o cuántos habían solicitado una indemnización.

El Consell de Alberto Fabra decidió en 2012 prescindir de la asistencia jurídica en casos de corrupción ante la sucesión de asuntos de esta índole que afectaban a las filas del PP y a diferentes cargos de la administración que dirigían los populares. La oposición había criticado entonces el sinsentido que parecía que personas investigadas por propiciar la malversación de dinero público tuvieran un abogado sin coste. El contexto parece bastante diferente al de ahora cuando la Generalitat abre de nuevo la puerta -la hizo a través de una enmienda en la Ley de Acompañamiento- para devolver esta garantía a los funcionarios y autoridades de la administración autonómica.

Doble juego de la Generalitat

El caso de Felip se circunscribe a la etapa anterior. El exdirector de la Generalitat fue asistido en su día por la Abogacía de la Generalitat durante los primeros compases de la operación contra la cúpula de la Conselleria de Solidaridad. Posteriormente se le retiró este servicio y recurrió a un profesional privado. La Generalitat se convirtió en acusación y el que fuera director general se enfrentó a una pena de diez años de prisión. Este doble juego de la Abogacía planteó serias discrepancias jurídicas acerca de la legalidad para ejercer la acusación cuando se ha sido defensa. El TSJ validó la actuación del Consell como acusación porque su intervención fue mínima y se produjo en la fase inicial del proceso.

Felip no sólo ha reclamado la defensa en el procedimiento penal. El ex alto cargo también considera que la Generalitat debería responder de la representación por la reclamación en el Tribunal de Cuentas, un órgano que sólo resuelve acerca del reintegro o la reclamación del dinero público. Este órgano también dejó claro en su día que el exdirector no tenía responsabilidad en este asunto. El exresponsable reclamó en su día a la Generalitat Valenciana por esta asistencia prestada por el mismo despacho que llevó el apartado penal. Al parecer, la factura por este concepto ascendía a unos 80.000 euros. También en este caso se calcula de acuerdo a un porcentaje de la cantidad reclamada. La Generalitat respondió de manera desfavorable a la petición. Josep María Felip siempre puede insistir con esta cantidad presentando un recurso contencioso.