Oltra, sobre financiación: «A la Comunitat se la ha sacado del marco constitucional»

valencia. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, denunció ayer que a la Comunitat «se le ha sacado del marco constitucional» en el ámbito de la financiación autonómica, pues con los recursos que recibe actualmente no puede cubrir los derechos básicos de los valencianos.

En la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, Oltra consideró «lógico» que el Gobierno valenciano votara el jueves en contra del objetivo de déficit del 0,6% y aseguró que para la Comunitat es «imposible» cumplirlo, porque, afirmó, se trata de una posición de Gobierno y no de partido. La número dos del Ejecutivo valenciano defendió la necesidad de «sistemas y decisiones asimétricas», porque, según apuntó, «la mayor asimetría es la financiación autonómica actual, que sitúa a los valencianos como españoles de segunda y como una anomalía democrática».

Oltra apostó en su cita semanal con los medios por «intensificar la vehemencia» con la que el Consell plantea sus reivindicaciones, y seguir haciendo pedagogía para que se entienda que los valencianos «no queremos ser ciudadanos de segunda», reiteró. «Queremos estar dentro del marco constitucional, del que un sistema de financiación injusto nos ha sacado», dijo. «En este momento, a la Comunitat Valenciana, en el ámbito de la financiación, se le ha sacado del marco constitucional y eso es gravísimo», denunció Oltra. También destacó que si los valencianos recibieran la misma financiación que los vascos, cumplirían el déficit y pagarían «Aerocas, Feria Valencia y todo».

La también consellera de Igualdad trasladó su apoyo y cariño al conseller de Hacienda, Vicent Soler, en la defensa de la reivindicación de una financiación justa, algo «complicado cuando un gobierno, como el de España, no entiende que aplicar medidas iguales a situaciones desiguales es profundamente injusto y genera agravios muy grandes». «Nos aplican unos criterios que son los mismos que a otras comunidades autónomas que no están infrafinanciadas y es imposible que podamos cumplir los objetivos igual que una comunidad que tiene suficiencia financiera», señaló y se preguntó cómo va la Comunitat a cumplir a un objetivo de déficit «si no tiene suficiente para cubrir los derechos básicos de las personas», y recordó que este Consell ha reducido el déficit de 2,59% al 1,4 %, pero es «imposible» que pueda cumplir con el 0,6%.

Al respecto, instó al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, «a venir y hacer la lista de alumnos a los que sacar de los colegios y pacientes a los que sacar de hospitales».