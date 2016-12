El Consell anuncia que quiere contratar a 4.500 empleados públicos más

Por lo que veo, y leo, la publicidad no sirve parta nada. ahora me sale laabuelita que esta fumando en el balcon y dice ¿es prioritario gastarse la pasta en formula I como hicieron los tuyos?. ¡Pues verdaderamente no, pero al igual que la copa america de vela y esto, dieron una publicitación mundial a Valencia que falta nos hace, porque los gobiernos centrales de ambos colores nos tienen totalemtne abandonados. Y menos mal que tenemos las fallas y la tomatica, porque de no ser por eso, estariamos en el mas absoluto olvido