La Generalitat necesita contratar a 4.500 nuevos empleados públicos en los próximos tres años para evitar el colapso

Lo que se necesita es acabar con los reinos de Taifas que son las 17 autonomías de España: pesebres de enchufados, nidos de corruptelas de izquierdas y derechas, universidades del enchufe, de la golfería y del vivir del cuento. Autonomías es el cáncer de España en lo económico en lo político y en lo moral. Para que necesitamos 17 parlamentos? 17 boes? Quien es el valiente que le pone el cascabel al gato? En vez de ello el pp sube impuestos para pagar este despilfarro de gasto en televisiones regionales, embajadas regionales et etc. Que perversión!!!

Estos tienen un morro escandaloso, en España sobran como minimo 1'5 millones de funcionarios. Tenemos el triple de funcionarios que Alemania( que es un estado federal con sus funcionarios de los difrentes "landeres") y 30 millones menos de habitantes, algo no huele bien y no precisamente en Dinamarca. Claro ue hay corticos que no se dan cuenta que si no se rescatan los bancos su dinero desaparecera con la quiebra del banco. hay quien todavia no se ha enterado que la crisis la genero la falta de liquidez bancaria y agravada por la experpentica actuacion de Rodriguez, alias ZP.