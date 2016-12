El Consell no logra el déficit que le permitiría disponer de otros 800 millones

Primero fue no a la senda de déficit para las Comunidades Autónomas. Y ayer fue no al techo de déficit para la Comunitat Valenciana en 2017. El Gobierno valenciano volvió a desmarcarse ayer de la propuesta impulsada por el Ejecutivo central de reparto de los objetivos de déficit para el próximo año y que estaba pactada con las comunidades gobernadas por el PSOE. El conseller de Hacienda, Vicent Soler, rechazó la propuesta planteada por Cristóbal Montoro en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), tras constatar la negativa del Gobierno a fijar un techo de déficit individualizado para la Comunitat Valenciana, que asumiera la infrafinanciación de la Comunitat y aumentara el margen de la diferencia prevista entre ingresos y gastos para el próximo ejercicio.

El Gobierno se quedó en el 0,6% fijado para todas las autonomías. Seis comunidades gobernadas por el PSOE se abstuvieron y otras dos -la valenciana y Baleares- votaron en contra (Cataluña no pudo participar en la votación). La Comunitat Valenciana presentó una petición que aumentaba ese dato hasta el 1,4%. En dinero, un margen de 800 millones de euros más, que son los que el Ejecutivo valenciano considera que necesitaría para poder cumplir sus compromisos. Sin acuerdo, el Consell votó en contra. Si se hubiera logrado el visto bueno, esos 800 millones habrían llegado a lo largo del año y de forma progresiva, a través del FLA. Al no obtenerlo, el dinero no llegará hasta final de año, y dependerá de la desviación final entre ingresos y gastos. De alguna manera, lo que el Gobierno valenciano retrata por adelantado en su imposibilidad de cumplir ese techo de déficit.

Autoridad Fiscal

Durante la reunión, el conseller Soler recordó que la Autoridad Fiscal (AIReF) había emplazado al Gobierno central a que se fijaran objetivos diferenciados para las CC AA teniendo en cuenta la situación de cada una de ellas. El Gobierno valenciano viene sosteniendo que la infrafinanciación que arrastra se encuentra en el origen de los problemas que aparecen para cumplir con los objetivos de déficit que vienen impuestos por la ley de estabilidad presupuestaria.

El titular de Hacienda señaló además que la Autoridad Fiscal, un organismo independiente con el que el ministro Montoro mantiene no pocos frentes abiertos, habría reprochado al ministerio de Hacienda que no hubiera aclarado cuáles eran los criterios para fijar ese objetivo homogéneo de déficit, máxime teniendo en cuenta que la situación de partida de las regiones es muy diferente.

Desde el ministerio de Hacienda se ha venido alegando que la diferencia entre CC AA se ha reducido mucho. Tanto que en 2011 la diferencia entre la de más déficit y la de menos era de 6 puntos y en 2015 de únicamente dos. Pero para la AIReF ese argumento no garantiza que sea factible que se pueda cumplir el objetivo en 5 comunidades -una de ellas, la valenciana-, que deberían tener un objetivo diferenciado. La Autoridad Fiscal remarca además que la Comunitat Valenciana es la única que ha hecho un esfuerzo igual a la media y sin embargo se le sigue exigiendo un esfuerzo adicional a la media al fijar los mismos objetivos que al resto pese a que su punto de partida es peor, ha explicado Soler.

Por otro lado, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, señaló ayer que la «posición inequívoca» de la Comunitat Valenciana refleja que «con la financiación actual no podemos cumplir el objetivo de déficit».

Respecto a la reunión del CPFF, Puig insistió en que no quieren «engañar a nadie» y por eso el planteamiento valenciano en esta reunión es que no pueden asumir los límites de déficit establecidos «con 43.000 millones de deuda, con la situación que tenemos de financiación» porque eso supondría «recortar los derechos de los valencianos».

«No vamos a recortar ningún derecho más, es más, lo que queremos es ampliarlos como mínimo para tener los mismos que en el resto de España», incidió.

«La gasolina»

Puig también se ha referido al modelo de financiación, una cuestión que es «la gasolina necesaria para que el motor del país funcione y el Estado del Bienestar sea posible». el presidente del Consell remarcó que no es una cuestión de carácter político «a corto plazo», sino que «nos estamos jugando lo que va a ser este país».

El jefe del Consell indicó que seguirán trabajando para conseguir hacer «algo tan revolucionario como que se cumpla la Constitución» y todos los ciudadanos tengan los mismos derechos, y mostró su deseo de que 2017 sea, «esta vez sí», el año en que se ponga solución a la infrafinanciación.