Cinco de los siete secretarios del PSPV de Valencia ciudad plantan a Sandra Gómez

Sra sandra Gomez: La proxima vez que acuda a un medio de comunicacion. acuda con datos precisos y ciertos. Miercoles por la noche: Mediterraneo tv: programa el faro: fecha 21/12/2016. El jardin que se construirá en la Av/ aragon: Estaba puesto en el mapa de constuccion de la ciudad de hace +25 años y lo de que el Dto de movilidad : solo esta haciendo ensayos en la calles/ramiro de Maeztu, con respecto al carril que NO hay que aparcar vehiculos por la noche y NO circulan motos y tambien dijo usted que NO se extenderia a mas parte de la ciudad. Esta mañana el ciudadano que le escribe: lo que ha visto es totalmente lo contrario lo que usted dijo, NO dejan circular motos, por el carril bus.

Esperemos que cuando vaya a los juicios en favor de Valencia. Los datos que lleve sean precisos y reales: sino Valencia "PERDERA HASTA LA CABEZA".



El problema es que tenemos unos políticos malos y mal preparados y así nos va.....

Esque no sé que pretende esta chica. Sólo tiene casi 6 años de experiencia laboral. Yo me acuerdo cuando mela cruzaba en la biblioteca de Tarongers... y ahora apunta a alcaldesa. Pues no lo veo, la verdad.



Conozco muchos casos de jóvenes con poca o nula experiencia, que se arrimaron bien arrimados al líder del partido, consiguieron puestecito bien pagado pese a esa poca o nula experiencia, y luego a luchar por convertirse en cabeza visible. En mi caso, los que conozco son del PP y del PSOE. Eh, y con apenas 31 años, cobrando ya un salario al que pocos aspiran.



Lamentable.



PD: Para que vean que la información que doy es verídica, aquí su perfil de Linkedin: 2 becas de prácticas, 2 años de abogada en Garrigues y 3,8 en su empresa. Ahora, multipresidenta de: Feria de Valencia (Vice), Fundación CV Empleo, Turismo Valencia... ¡cómo les cunde el tiempo a estos políticos!



Miren su LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/sandra-g%C3%B3mez-l%C3%B3pez-14312062



ahi van los de derechas, intentando manchar a posibles candidatas.

Trobe prou contundents els arguments en contra de la convocatoria. Els tres! Qui l'haja feta deuria de fer-se-ho vore i anar un curset de formacio democratica!

No passa res, jo quede amb ella, no lo donarè plantó, no.

Pobreta, qué chasco!!!!