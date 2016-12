El portavoz de Ciudadanos en Les Corts, Alexis Marí, aclaró ayer que no se refería directamente al líder nacional del partido, Albert Rivera, y sí al partido cuando criticó el nuevo régimen disciplinario que pretende implantar la Ejecutiva de la formación, encabezada por el propio Rivera. La propuesta de la cúpula del partido naranja, que deberá ser aprobada en su próximo congreso nacional, implica el endurecimiento de las sanciones a los críticos dentro de la formación. Los castigos por sanciones muy graves -como opinar de manera distinta a los intereses del partido o realizar declaraciones públicas desleales a los mismos- supondrían desde la supresión de la afiliación durante un máximo de dos años hasta la expulsión.

«Un partido que se hace llamar democrático no puede tratar de silenciar voces que, en un momento dado, pueden tener ideas y opiniones distintas. No me gustó nunca el pensamiento único», declaró Marí al respecto. «Yo soy librepensador y no voy a cambiar con 44 años», agregó.