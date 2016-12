Alexis Marí, de Albert Rivera: «No puede silenciar voces en un partido que se dice democrático»

Sin cortapisas. El portavoz de Ciudadanos en Les Corts, Alexis Marí, no mostró ningún reparo a la hora de pronunciarse sobre los últimos movimientos de la Ejecutiva del partido. «Yo soy librepensador y no voy a cambiar con 44 años», señaló el lunes a este periódico el portavoz parlamentario en relación al nuevo régimen disciplinario que pretende implantar Albert Rivera en los estatutos del partido.

La propuesta de la cúpula de C's, encabezada por su líder, y que deberá ser aprobada en el próximo congreso nacional, pretende endurecer las sanciones con los críticos dentro de la formación. Opinar de manera distinta a los intereses del partido o realizar declaraciones públicas desleales o contrarias a los mismos, sin tener el permiso correspondiente, se considerarían infracciones muy graves y supondrían desde la suspensión de afiliación durante un máximo de dos años hasta la expulsión. «Un partido que se hace llamar democrático no puede tratar de silenciar voces que, en un momento dado, pueden tener ideas y opiniones distintas. No me gustó nunca el pensamiento único», declaró Marí.

«Yo soy librepensador y no voy a cambiar con 44 años», señala el portavoz

El distanciamiento entre el síndic y el secretario general de Ciudadanos se evidenció en la visita que hizo el segundo la semana pasada a Valencia. Marí no contó. De hecho, el portavoz conoció la cita de Rivera a través de las redes sociales. Nadie se lo había comunicado y no se dejó ver en ninguno de los actos. El síndic y la eurodiputada Carolina Punset preparan el terreno para ser la alternativa al presidente, que decidió rodearse de rostros afines en la región como Fernando Giner, portavoz en el Ayuntamiento de Valencia y cuya figura se ha visto potenciada desde la dimisión de Punset de la Ejecutiva y sus posteriores críticas para justificarla.

Sobre el cambio de ideario que quiere imponer Albert Rivera en Ciudadanos, deshaciéndose de cualquier referencia al socialismo democrático y a sus orígenes catalanes, así como abandonando la condición de un partido de centroizquierda, Marí no quiso pronunciarse: «No conozco todos los detalles y, por lo tanto, no quiero opinar de algo que no conozco con claridad».

Sin embargo, sí le dio «la bienvenida al club» a quienes, como el portavoz de Valores del partido, José Manuel Ortiz, se suman a reclamar que C's sea «más democrático y más transparente aún». Ortiz abogó por retomar los principios fundacionales de la formación; por abrirlo a las bases, y por que la elección de todos los cargos de la dirección se haga a través de primarias con listas abiertas, algo en lo que coincide con lo reclamado por Punset y el propio Marí. «Hagamos que cada uno de los afiliados deposite el voto en una urna, que es lo que reclaman», dijo. Marí señaló a Rivera. No entiende «cuál es el inconveniente» a esos planteamientos. «Lo que vale para el presidente, debe valer para el resto afiliados», concluyó.