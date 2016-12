Iglesias avisa de que no seguirá al frente de Podemos si su proyecto pierde

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha advertido de que no podría seguir siendo el secretario general de la formación morada si el proyecto político que defiende sale derrotado en la Asamblea Ciudadana de febrero, porque cree que es imprescindible vincular las ideas a las personas que las defienden.

"Si el documento de estrategia política más importante que presenta mi equipo y mi proyecto sale derrotado, yo no puedo ser secretario general y eso no hay que dramatizarlo. No puede ser ningún problema, pero las personas tienen que estar vinculadas con sus ideas", ha dicho Iglesias en una entrevista en Radiocable.

En el tercer día de la consulta a los inscritos de Podemos para decidir el sistema de votación en la futura asamblea de Vistalegre II, Iglesias ha vuelto a defender que el debate de ideas debe estar vinculado a las personas, al contrario de lo que plantea la propuesta del número dos, Íñigo Errejón, de quien ha asegurado que "en ningún caso" va a ser relevado.

"Yo no quiero ser secretario general a toda costa, quiero ser secretario general si los compañeros están de acuerdo con mi equipo y con el proyecto que presenta mi equipo. Si no, yo creo que cualquiera de nosotros somos prescindibles", ha dicho, si bien ha recordado que en este momento sólo se decide el sistema de votación.

En ese sentido, ha asegurado que "siempre" será "coherente" con lo que defiende pese a que lo tendría "muy fácil", ya que no hay "compañeros de perfil mediático muy fuerte" que quieran aspirar a la Secretaría General de Podemos. "Pero yo no quiero que sea fácil", ha asegurado, "quiero que la gente si me va a elegir como secretario general es porque está de acuerdo con mi equipo y porque está de acuerdo con mis ideas, y si no, pues a lo mejor hay otros compañeros que lo pueden hacer mejor", ha avisado.

Tras recalcar que "nadie tiene que ser imprescindible" en Podemos, Iglesias ha subrayado que "seguir al frente" implica que los militantes "estén de acuerdo" con sus ideas. "Si no, no sé si tendría mucho sentido", ha añadido. "Yo no concibo que alguien pueda defender el proyecto de otro en un cargo, aunque esos proyectos puedan tener ideas complementarias. Creo que hay que ser coherente", ha insistido.

El líder de Podemos ha defendido que su obligación, al contar con el apoyo de "tantos compañeros" para seguir siendo secretario general, es trabajar por salir de la Asamblea Ciudadana "más unidos" y "más fuertes".

Iglesias ha admitido que, aunque siguen despertando mucha "ilusión", "por desgracia ha habido algunos momentos en los que quizá" hayan "sido demasiado intensos"; y ha emplazado a trabajar por que Podemos "no se deje muchas heridas en el camino" en este proceso de renovación interna.

En la entrevista, el líder de Podemos también ha expresado su "enorme consternación" por el ataque de Berlín, y ha transmitido su solidaridad con las víctimas, al tiempo que ha apelado a no sacar consecuencias en "caliente" y ha recordado que en el ámbito de la seguridad en Europa lo que hace falta es que actúen los servicios de inteligencia.

Claridad con Errejón

Por otro lado, la diputada de Podemos por Madrid Tania Sánchez ha acusado este martes a Iglesias, de plantear un "chantaje" y le ha reclamado claridad sobre el futuro del secretario de Política, Iñigo Errejón.

En una entrevista en 'Los desayunos de TVE', Sánchez ha dicho que "no es justo" que Iglesias plantee "una especie de miedo" tras asegurar que dejaría la Secretaría General del partido si su propuesta sale derrotada de Vistalegre II.

"Podemos nació como una herramienta para empoderar a la gente y debatir, los resultados de su táctica tienen que ser fruto de un debate fraterno en el que se permita que la gente se posicione. La gente puede decir estoy de acuerdo con que Iglesias es el mejor secretario general y con que el modelo organizativo tiene que ser menos personalista", ha explicado.

Asimismo, Sánchez -considerada cercana al sector 'errejonista'- ha pedido claridad al líder de su formación sobre el futuro del número dos de Podemos, Iñigo Errejón. "Quién está diciendo que 'o se vota todo lo que tengo la voluntad o me voy', ¿cuándo gane va a retirar a Iñigo? Convendría que la gente lo supiera", ha manifestado.

Sánchez ha recordado que Errejón fue el encargado de realizar la campaña para las elecciones de Podemos el 20-D del pasado año y ha dicho que "ninguna persona" en el partido se imagina "un Podemos sin Errejón". "Si el mensaje que se está dando por parte del liderazgo es que el inventor de la remontada se va a quedar fuera creo que lo tiene que explicar", ha reclamado.