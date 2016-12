El temporal empantana Compromís

La lluvia, los elementos acaecidos durante el fin de semana, ha provocado que el debate sobre la falta de democracia interna en Compromís se empantane un poco más si cabe.

Nada ha gustado en Compromís que los militantes que no forman parte de los tres partidos fundadores (Bloc, Iniciativa del Poble Valencià y Verds) hayan decidido exhibir públicamente su malestar. Fue el pasado lunes, cuando estos miembros de la coalición, unos 900 adheridos, que han decidido autoorganizarse a través de la corriente Gent de Compromís (GdC), se plantaron en la sede de la formación con motivo de la celebración de una Ejecutiva en la que se iba a debatir sobre su futuro (sin contar con aquellos que la propia corriente ha elegido como sus representantes) y reclamaron más democracia interna.

A pesar de que existía un borrador de acuerdo para debatir entre los tres partidos (así lo reconocieron fuentes de la coalición, a pesar de que desde la Ejecutiva se negó rotundamente), finalmente no se llegó a ningún acuerdo.

Este fin de semana estaba previsto que en el Consell Nacional del Bloc en Sagunto, así como en la Mesa Nacional que Verds iba a celebrar, la situación de GdC pudiese ser comentada. En la reunión del partido nacionalista había intención incluso de que se manifestase algún tipo de apoyo a los miembros de la corriente. De hecho, según fuentes de GdC, la propia secretaria de organización del Bloc, Àgueda Micó, durante la Ejecutiva de Compromís del pasado lunes quiso que constase en acta que su partido considera que en las futuras negociaciones para debatir sobre el futuro de GdC deben participar los representantes de la corriente. Sin embargo, el temporal provocó que tanto Verds como Bloc, así como la propia corriente GdC, desconvocasen las reuniones que iban a celebrar. Teniendo en cuenta que el proximo fin de semana es Navidad y los siguientes coinciden con Nochevieja y Reyes, la situación continuará empantanada otro mes. Deberá ser en 2017 cuando los dirigentes de la coalición encuentren la fórmula para encajar a los adheridos, a los que no se da cabida en la Ejecutiva de Compromís con la excepción de Joan Ribó, que fue elegido en 2011, cuando GdC lo formaban un centenar de personas. Ahora son 900 y la asamblea en la que se votó (hace ya muchos meses) la sustitución de Ribó no es reconocida por la dirección de la coalición, más cómoda con el exalcalde, cuya inquietud por renovar la organización interna de Compromís cabe en una cucharilla de café. El alcalde de Valencia también está cómodo con el estatus quo y sus afines aún más, de tal modo que no dudan en atacar a los adheridos más críticos, reprocharles sus reivindicaciones por considerar que dan munición a los enemigos de Compromís.