El independentismo admite que no sabe cómo aplicará el resultado del referéndum

La presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, ha querido disipar algunas de las dudas que se han instalado en el independentismo sobre la celebración o no del referéndum y se ha mostrado esta mañana convencida de que el año que viene los catalanes serán llamados a votar sobre la secesión. Forcadell ha presionado además a Carles Puigdemont para que no acabe repitiendo un nuevo 9-N como el de 2014, como desde la oposición le avisan que acabará haciendo. "Esta vez tiene que ser vinculante", advertido. "No tengo ninguna duda" de que se celebrará el referéndum "porque lo han dicho el presidente y el vicepresidente de la Generalitat y no tengo ninguna razón para dudar de su palabra", ha afirmado. En cualquier caso, Forcadell ha admitido que una vez celebrado y en caso de victoria del sí a la independencia, desconoce cómo se aplicará el resultado de ese referéndum. "Cómo se hará deberá explicarlo" el Gobierno catalán, ha instado.

Sobre la causa sobre desobediencia por la que está investigada en el TSJC, ha admitido que el caso puede acabar en juicio. Aunque a su entender esta circunstancia "dependerá del contexto político", por lo que no descarta que la operación diálogo pueda tener su incidencia. "Es un juicio político", "se está juzgando penalmente el debate de las ideas", ha asegurado en TV-3. Una vez más, ha avisado que si la inhabilitan "no contempla" dejar la presidencia de la Cámara catalana. Ha señalado también, eso sí, que ni se plantea acabar condenada.