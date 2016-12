Cruce de intereses en Justicia

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha sido uno de los miembros del Consell a los que menos gracia le hizo aplicar el concepto del 'mestizaje' entre PSPV y Compromís en el segundo escalón de la Administración. Para la dirección general de Reformas Democráticas, la consellera de Justicia rechazó las dos propuestas iniciales que le pusieron sobre la mesa -Joaquín Martín Cubas y Artemi Rallo-. Finalmente, el puesto fue para José García Añón, uno de sus más estrechos colaboradores.

El Diari Oficial de la Generalitat del pasado miércoles publicó una resolución de noviembre de 2016, de la Universitat de València, por la que se nombraba a José García Añón catedrático de universidad del área de conocimiento Filosofía del Derecho. García Añón se presentó y ganó la plaza tras optar al concurso convocado por la Resolución de la Universitat de València de 5 de julio de 2016 (BOE 18.07.2016), para la provisión de la plaza de catedrático con número 6533. Cuando se convocó la plaza, García Añón ya era director general.

Ese BOE establecía las bases de la convocatoria. En el apartado de composición del tribunal figura como presidente Francisco Javier de Lucas Martín, Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política y Director de l'Institut Universitari de Drets Humans de la Universitat de València. Como secretaria figuraba María José Añón Roig, también catedrática y, como De Lucas, miembro del mismo Institut.

La vinculación de De Lucas con la conselleria que dirige Gabriela Bravo no es menor. Sin ir más lejos, el catedrático presentó a la titular de Justicia en la conferencia que ésta pronunció el pasado martes en Valencia. El pasado 6 de diciembre, el día de la Constitución, la Generalitat también premió al catedrático por su trayectoria.

Pero no solo eso. El pasado 19 de octubre el DOGV publicó una resolución de la Conselleria de Justicia por la que se concedían y publicitaban «las subvenciones para la realización de proyectos e iniciativas en materia de recuperación de la memoria histórica, en aras a la promoción de la convivencia democrática, y proyectos e iniciativas que promuevan el desarrollo de derechos y libertades fundamentales, desarrolladas por las Universidades de la Comunitat Valenciana».

Entre los proyectos subvencionados, una Ajuda per a la organització del Congrés internacional: Clinical Legal Educaction and acces to justice for all...» por un total de 9.140 euros. La entidad encargada de llevarlo a cabo no es otra que l'Institut Universitari de Drets Humans de la Universitat de València, que dirige De Lucas y del que también forma parte María José Añón. Y entre los participantes en el citado congreso, el director general de Reformas Democráticas, y ahora nuevo catedrático, José García Añón -primero figuraba como miembro del comité científico, y después, como moderador-.

Es decir, el Instituto que dirige De Lucas, presidente del tribunal que ha nombrado a García Añón catedrático, recibió una subvención de la conselleria de la que el propio Añón es alto cargo -director general-. La fecha de la subvención es del 19 de octubre pasado, y el nombramiento como catedràtico se publicó en el DOGV del 14 de diciembre, aunque lleva fecha del mes de noviembre.

Más vínculos

No es la única vinculación entre el alto cargo de Bravo y el mencionado Instituto que dirige De Lucas. El 3 de marzo de 2016, García Añón, en su calidad de director general de Reformas Democráticas, organizó un Foro de la Justicia que tuvo lugar en Alicante y contó con la intervención de una selecta relación de expertos en la materia.

La inauguración, como no podía ser de otra manera, corrió a cargo de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo. La siguiente intervención, a las 16.30 horas, y bajo el título '¿Qué quiere decir poder acceder a la Justicia?' la protagonizó María José Añón Roig, citada en la presentación de las jornadas como 'Catedrática. Secretaria general. Universitat de València'. Por su participación en esta jornada, Añón Roig recibió de la conselleria 255 euros.

Es decir, las dos personas que ocuparon los puestos más destacados del tribunal que terminó nombrando catedrático a García Añón han recibido ayudas -en forma de subvención o por la participación en un foro- de la conselleria de Justicia que dirige Gabriela Bravo.

Fuentes del PSPV consultadas por este diario no ocultaron su malestar por esta situación y consideraron un error por parte de la titular de la conselleria que no se hubiera tenido algo más de prudencia a la hora de comprobar si existía algún tipo de vinculación entre los responsables del Instituto y algún alto cargo de su departamento.