Puigdemont: «Celebraremos el referéndum en 2017 de forma indefectible»

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha querido despejar este sábado cualquier duda sobre la celebración de un referéndum sobre la independencia catalana y ha asegurado que éste se celebrará "de forma indefectible" en 2017.

Puigdemont ha salido así al paso de las declaraciones efectuadas ayer por la presidenta de la Diputación de Barcelona y presidenta del Consell Nacional del PDeCAT, Mercè Conesa, quien admitió que el referéndum "quizá no se podrá hacer" y que había que "ser realistas".

El presidente catalán ha participado en el acto de presentación de la nueva imagen corporativa del PDeCAT, que ha reunido en Barcelona a medio millar de dirigentes, militantes y simpatizantes, quienes han ovacionado a Puigdemont cuando éste ha declarado: "Celebraremos el referéndum en el año 2017 de forma indefectible".

Puigdemont ha afirmado que "el futuro de Cataluña se escribe con 'd' de democracia" y ha denunciado que aquí los partidos y personas que "no son amigos del régimen" corren el riesgo de no poder presentarse a las elecciones, de no poder votar o de tener que declarar ante un juez.

Ha recordado, en este sentido, que después del referéndum habrá elecciones y que Cataluña "se tiene que gobernar de manera ejemplar", por lo que necesitará organizaciones como el PDeCAT, que "tiene en su ADN la democracia".

El presidente catalán ha incidido en que su partido tiene unas raíces sólidas y tres grandes fortalezas: una gran capilaridad territorial, transversalidad social y es espacio intergeneracional, "en el que cabe todo el mundo y hay voz para todos". "Somos imbatibles y por eso somos una amenaza para mucha gente", ha avisado Puigdemont, que ha lamentado que algunos partidos e instituciones ataquen al PDeCAT "para atacar la fortaleza de Cataluña".

"Pero a partir de ahora se lo pondremos un poco más difícil porque somos más fuertes", ha indicado Puigdemont en relación con la presentación de la nueva imagen corporativa del PDeCAT, que es un asterisco blanco de cinco puntas, una de ellas rayada, sobre fondo azul. El nuevo logo es obra del estudio de diseño barcelonés Dos Grapas y ha sido elegido entre las más de 150 propuestas que se presentaron al concurso de ideas que convocó el PDeCAT para renovar su imagen.

El responsable de comunicación y datos del PDeCAT, Lluís Soler, ha explicado que la nueva marca "evoca" el futuro, la democracia, el punto de encuentro y la seriedad, pero también la eficiencia, la libertad, los valores europeos y el catalanismo "en estado puro".

Marta Pascal ha añadido que con esta nueva imagen gráfica el Partit Demòcrata ha buscado "ser el partido de referencia, de la gente, de la ilusión, de la centralidad y de la unión", y ha apuntado que algunos verán en el logo una estrella de la libertad, mientras que otros verán una persona, ya que el PDeCAT quiere ser "el partido de la gente".

Pascal ha resaltado asimismo que el color de fondo azul es "un homenaje o una declaración de intenciones" a lo que representó en el pasado Convergència, aunque también evoca "muchas determinación y esperanza". Por su parte, el presidente Puigdemont ha declarado que el de hoy ha sido un acto "de afirmación y de autoestima", y ha reivindicado que los partidos tienen derecho a sentirse orgullosos de lo que son y lo que hacen.

Puigdemont ha destacado además que el Partit Demòcrata tiene vocación de innovación y que no se creó en julio de 2016 "para hacer lo mismo", sino para impulsar cosas nuevas, porque "el país necesita innovarse con permanencia".