Betoret anuncia que quiere ser reelegido para evitar que Bonig fomente una alternativa

valencia. Vicente Betoret movió ficha ayer. Lo hizo entre cruasanes, bocadillos y cafés. En un desayuno informativo con varios periodistas en el primer piso de la sede de la calle Quart. «Os confirmo que me voy a presentar a la reelección en el próximo congreso provincial del partido». Así, el actual presidente del PP en la provincia de Valencia anunciaba públicamente su decisión para, acto seguido, desmentir a los «adversarios políticos» que «insisten en que tengo un enfrentamiento» con la secretaria general del partido, Isabel Bonig. Aseguró que va a apoyarla para que continúe liderando la formación en la Comunitat y llegue a ser la primera presidenta del Consell, porque «lo está haciendo fenomenal y está capitaneando la recuperación electoral del partido en un tiempo récord». «Me dejaré la piel para que así sea», añadió.

El anuncio de Betoret y los halagos posteriores a su líder se interpretaron en el seno del PPCV como un movimiento para evitar que Bonig fomente una alternativa a la presidencia provincial y que no se visualice un enfrentamiento entre ambos que se intuye desde hace tiempo.

Además, algunos dirigentes de la formación contemplaron la maniobra con auténtica sorpresa y también consideraron que se trata de un ejemplo del nerviosismo que invade en estos momentos al dirigente. Afean que el presidente provincial haya procedido de esta manera porque el asunto del congreso provincial no lo ha abordado nadie en el partido hasta la fecha -primero tiene que desarrollarse el nacional, después el regional y por último el que le atañe a Betoret- y por ello creen que el anuncio de su candidatura es apresurado, tanto que puede acabar repercutiéndole negativamente, ya que, aseguran, es posible que si mantiene esta línea de actuación pueda presentarse otra alternativa a la presidencia del PP de Valencia.

El «aquí estoy yo» de Betoret se enmarca dentro la tensión interna que se vive en el PPCV provocada por la lucha que existe en el partido contra los candidatos oficialistas a compromisarios en el congreso nacional. Sobre el tema, Betoret expresó su «absoluta neutralidad» y señaló que únicamente se produjeron elecciones para elegir a estos representantes en tres distritos de la ciudad de Valencia, de los siete que existen en la capital, por lo que lo calificó como «algo residual».

El presidente provincial comentó también que «todo el mundo tiene derecho a ir» como compromisario pero si no se alcanza un acuerdo «no pasa nada, se vota». «Hay gente que se toma la elección a compromisario como si fuera a presidente del Gobierno», bromeó.

En cuanto a la posible implantación de primarias para la elección de los candidatos del PP valenciano, indicó que «si en el estatuto nacional queda claro que no hay primarias, no habrá» y «si se queda en un término medio, ya se verá». «Nosotros no vamos a ir por libre como la república independiente de Valencia, Bonig decidirá y se unificarán criterios», manifestó.

Debate sobre líneas rojas

Sobre dónde debe situar el partido las líneas rojas frente a casos de corrupción, un debate reabierto tras el fallecimiento de Rita Barberá, Betoret sostuvo que es una cuestión que «no se ha planteado», que sólo ha existido «en los medios y no en la militancia». El popular esquivó también de esta manera otro de los temas en los que discrepa con Bonig. Es partidario de reaccionar de manera diferente a como viene haciéndolo su presidenta. La norma es apartar del cargo a los dirigentes una vez son investigados. El nombre de Betoret figura en la investigación policial del caso Imelsa, pero no ha cristalizado ningún procedimiento en su contra.