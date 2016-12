«Con el actual Consell las cosas no van mejor que cuando estaba el PP»

Albert Rivera es un político que responde con agilidad y aparente seguridad, si bien su equipo (media docena de personas) le escolta durante las entrevistas («es un poco como una escena de sexo en el cine, con cámaras, iluminación...», bromea) y a lo largo de todo el periplo que el líder de Ciudadanos realizó ayer por Valencia. Rivera, en su visita a LAS PROVINCIAS, recorrió las instalaciones del diario acompañado, entre otros, del vicesecretario general de C's, José Manuel Villegas. El presidente de Ciudadanos recibió de manos del director del periódico, Julián Quirós, y del director general, Fidel Pila, un ejemplar del manifiesto fundación de LAS PROVINCIAS.

Podemos en la Comunitat se planteó antes del verano incorporarse al Consell, pero ya era un tarde y no tenía encaje. A usted le puede pasar algo similar. Dos meses después de la investidura de Rajoy, ¿cómo lleva apoyar al Gobierno sin estar en él?

Pues que es justo lo que pretendíamos. No queríamos participar en un Gobierno continuista. Es el segundo mandato de Rajoy, viene de una anterior mayoría absoluta, con vicios del pasado y casos de corrupción pendientes de resolver. Es mucho mejor, si no confías en un presidente o un Ejecutivo, controlarle con libertad. Por ejemplo, si hubiese sido ministro ahora hubiese tenido que defender el rescate de las autopistas de Madrid, con el que no estoy de acuerdo, o la subida de impuestos, que no forma parte de nuestra filosofía política. Tenemos la posibilidad de estar de acuerdo con el Gobierno y poder discrepar, y creo que eso es bueno para España porque, siendo un partido nuevo, nuestra filosofía de cambiar las cosas se hubiese perdido de haber participado en el Ejecutivo. En seis semanas se han conseguido cosas, objetivos que teníamos se han cumplido: ley de autónomos, pacto educativo... Quedan cuatro años de legislatura y la valoración es satisfactoria.

¿No le atrae la gestión pública, no le gustaría ser ministro, como quizá hubiese pasado con Pedro Sánchez?

Estamos de acuerdo en que, a partir de 2019 o 2020, es uno de los temas del partido que debemos discutir, entraremos en los gobiernos, pero limpios de corrupción. Gobiernos nuevos y limpios. El problema es que en el Ejecutivo actual hay el mismo presidente de antes y la mitad de los ministros son también los de antes, algunos con la misma tendencia a subir impuestos como Montoro. Pero uno de los objetivos de Ciudadanos es gobernar.

¿Pero dará Ciudadanos para eso? ¿No ha pasado ya su tren?

Hace 10 años el señor Montilla se despidió de mí en el Parlamento catalán. Me deseó mucha suerte, pero me dijo que Ciudadanos desaparecería en las siguientes elecciones. Sin embargo, en vez de sacar tres diputados sacamos nueve y fue Montilla quien dimitió. Artur Mas también se despidió de nosotros y ahí estamos... a los que trabajamos desde hace muchos años en Ciudadanos llevamos mucho tiempo escuchando sobre nosotros lo malo y lo bueno. Estoy convencido de que queremos y podemos cambiar este país, pero sabiendo hacer las cosas, no como Podemos, que, por ejemplo ha llegado al Ayuntamiento de Madrid y es un desastre. Sabíamos que íbamos a entrar en la escena política pero seguramente no era el momento de entrar sin experiencia. Gobernar es algo muy serio.

Entre sus diputados en el Congreso nadie le discute el liderazgo pero sí el modo de ejercerlo. ¿A qué se debe que esté comenzando a surgir fuego amigo, críticas internas?

Cuando un partido está tranquilo, está unido y es democrático, cualquier cosa es noticia, pero la realidad es que Ciudadanos es el partido más democrático de España, hacemos primarias para escoger cargos públicos y ahora para ser presidente del partido. Si le pregunta al PP y PSOE, seguro que les gustaría tener nuestro panorama de unidad. Las primarias tranquilizan y legitiman el partido. Encabezo a un grupo de gente que puede votarme a mí o a otro. Somos un partido democrático, con finanzas saneadas y sin casos de corrupción.

¿Hay falta de sintonía entre usted y Arrimadas a cuenta de un posible referendum en Cataluña?

La sintonía con Arrimadas es máxima y respecto al referéndum aún más. La solución no es contentar a los nacionalistas sino crear un proyecto de país, de España, fuerte, moderno y atractivo, y cuanto mejor país tengamos el populismo nacionalista tendrá menos eco.

Con quien sí parece haber perdido la onda es con Carolina Punset, que lamenta que en C's no se pueda ni criticar por whatsapp.

En cosas tan menores no voy a entrar...

Punset está criticando la falta de democracia interna en su partido, eso no es menor.

La democracia interna de Ciudadanos es la más amplia de toda España. Cualquiera se puede presentar a cualquier puesto, sin avales, y ser votado por los afiliados. Espero que si (Punset) tiene un modelo distinto, una idea, que se presente. En política no venimos sólo a criticar lo que no nos gusta, sino a ser alternativa de Gobierno. Cuando alguien está trabajando no entra en este tipo de detalles sobre whatsapps o tuits en las redes sociales. Mi obligación es representar a todos, también a los que critican. No olvidemos que Punset entró en mi equipo y estoy convencido del valor de los independientes que han llegado hace poco. Ahora bien, este es un partido abierto en el que se puede discrepar, pero votando, se puede uno presentarse a unas primarias y en eso estamos.

¿Cómo contempla al Consell de la Comunitat?

Tengo la sensación que los que estaban en la oposición siguen en ella y hacen oposición a la oposición. Se dedican a hablar del pasado más que gobernar, gestionar. Eso es un vicio tanto de Podemos como de los nacionalistas, el de la construcción de un relato pero gestionando poco y mal. El balance que se puede hacer del Consell es mediocre. La Comunitat tenía un desastre de Ejecutivo con el PP, corrupción y despilfarro, pero con el actual Consell las cosas no van mucho mejor. Es muy poco ambicioso y se dedica más a hablar de la gestión del pasado del PP que de sus proyectos.

Sin embargo, su partido en Les Corts vota más veces junto al tripartito y el Consell que con el PP.

Porque esto no va a peso. Hay que votar lo que es conveniente para los ciudadanos, sin generar bandos. En un marco de cinco partidos hay que llegar a acuerdos sin mirar la procedencia de las iniciativas. Vamos hacia un modelo político de llegar a acuerdos entre distintos, de modo que no me extraña el balance de mi partido en Les Corts porque se parece bastante, además, con lo que a nosotros nos toca hacer en el Congreso.

En la Comunitat se entiende poco o nada que usted se pronuncie con tibieza respecto a la situación de nuestra financiación, que es muy singular. Somos la única región pobre, con rentas por debajo de la media, que cotiza como las ricas.

Pues es la realidad es lo opuesto porque Ciudadanos ha convencido al PP, que llevaba dos años sin tocar la financiación autonómica, para reformar el sistema. Lo que no estoy de acuerdo es en las relaciones bilaterales. Hay una caja común y hay que tenerla en cuenta.

Hay una caja común y excepciones como la valenciana.

Pero España es un país y cada uno tiene su situación singular. Galicia tiene más mayores que la media del resto del país, Castilla y León sufre dispersión y población... tenemos que debatir menos de historia e identidades.

¿Usted es consciente de la guerra abierta entre dirigentes de su partido en la Comunitat? ¿Cómo pueden convencer a los valencianos de que Ciudadanos es una opción de consenso si aquí se están tirando los trastos a la cabeza desde hace un año?

En todos los partidos hay todo tipo de discrepancias. Hemos vendido que la democracia interna es buena y ahora nos asustamos de las discrepancias, que en cualquier caso se resolverán en un congreso, con urnas y votaciones. Habrá primarias al partido y a la Comunitat y que se presente quien quiera. Pero cuando se resuelva eso en las urnas tendremos que ir todos juntos.

¿Cuál debe ser el perfil del candidato a la presidencia de la Generalitat de Ciudadanos?

Nombre y apellidos no lo voy a poner, pero debe ser alguien preparado, comprometido con nuestro ideario, defender complementariamente a tu tierra y a tu país sin que cada candidato desmonte el proyecto nacional y que genere consenso, porque hay que trabajar en equipo.

Hay quien ve a C's como una esperanza para el valencianismo mientras que otros reclaman huir de los regionalismos.

Los 'ismos' me gustan poco. Suelen ser inflamaciones de algo y siempre es mejor el punto medio. Estoy cómodo con Ciudadanos porque no te obliga a escoger entre el Estado y las regiones.