Puig mantendrá al exgerente de la nueva Imelsa en la Ejecutiva del PSPV

Los últimos escándalos en la Diputación de Valencia parece que no afectaran al PSPV. Ximo Puig, presidente de la Generalitat, mantendrá a Víctor Sahuquillo, desde anteayer exgerente de Divalterra (la nueva Imelsa), en la Ejecutiva de los socialistas valencianos. La gestión de Sahuquillo fue puesta en duda con varios casos que han salido a la luz en los últimos meses. El último de ellos, desvelado por LAS PROVINCIAS, el cargo a la administración de 252 euros en bebidas alcohólicas, que ha sido el punto final de su gerencia en Divalterra. Las auditorias que revelaron el fraccionamiento de contratos en Divalterra o los presupuestos a medida que realizaba para sortear la firma de la otra cogerente de la empresa pública, también ayudaro para hacer dimitir el pasado martes a Sahuquillo (después de devolver el dinero de las famosas bebidas). Pero estos escándalos sólo tendrán repercusión en la Diputación. Puig considera que «no hay ningún elemento» por el que el exgerente de la nueva Imelsa no continúe en la Ejecutiva del PSPV. El presidente de la Generalitat se pronunció así ayer tras reunirse con responsables de la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana (REDIT). También recalcó su «confianza absoluta» en Jorge Rodríguez, presidente de la Diputación de Valencia que colocó a Sahuquillo como gerente.

El mismo Rodríguez aseguró ayer que la dimisión del exgerente de Divalterra demuestra que en «política no todos somos iguales y que algunos, más allá de que algo sea ético o no, son capaces de asumir responsabilidades más allá de los que sería exigible». Rodríguez, que lleva tres meses leyendo titulares sobre las irregularidades en la gestión de la nueva Imelsa, aprovechó la ocasión para agradecer a Sahuquillo «el trabajo realizado» y la honestidad que ha tenido y aseguró que ahora el tema está «absolutamente cerrado». También incidió en que no piensa aceptar «recomendaciones de ética y moral» del grupo popular por su pasado en el ente provincial. Además, Rodríguez aseguró que mantiene su apuesta por derivar parte de las responsabilidades de Divalterra a otros departamentos. «Siempre hemos dicho que había que repensar muy bien la empresa, repensar a qué tenía que servir y para qué ya no tenía sentido que sirviera. Sobre todo, cuando el PP había estado utilizándola años y años para forrarse, para robarnos a todos los valencianos y valencianas», resaltó. El presidente de la Diputación aguantó al exgerente de Divalterra hasta el último momento. Pero las presiones externas y, en especial, las internas provenientes de Compromís (socios del gobierno provincial) han sido determinantes.

Por su parte, Mari Carmen Contelles, portavoz del PP en la Diputación, subrayó que la dimisión del exgerente de la empresa pública «llega con un mes de retraso», además de «tarde y mal». La diputada provincial popular cree que el cese debería haberse producido desde el primer momento en que la auditoría interna señaló el fraccionamiento de contratos o la contratación de manera fraudulenta. Para Contelles es «inaceptable» que se intente tapar todos estos escándalos con el «anuncio improvisado de desmantelar Divalterra». La portavoz del PP destacó que «no podemos olvidar que Sahuquillo ha estado sólo diez meses al frente de la antigua Imelsa y las auditorias han sido demoledoras con su gestión y, a pesar de todo, Jorge Rodríguez ha defendido con uñas y dientes a su hombre de confianza hasta el último momento».

Mónica Oltra, vicepresidenta del Consell, recalcó que la dimisión de Sahuquillo deja el listón de la ética pública «muy alto» y consideró «que algunos podrían tomar nota», para a continuación recordar casos de corrupción del PP.