Los diputados del PSPV en Madrid apoyan el techo de gasto que rechaza el Consell

«Que la vida iba en serio/uno lo empieza a comprender más tarde /como todos los jóvenes, yo vine/a llevarme la vida por delante». Así lo escribió Gil de Biedma en un conocido poema y así le pasa reiteradamente al PSPV, que cuando las votaciones van en serio se le pasan los pecados de juventud y vota junto a sus mayores, el PSOE, por mucho que desde el Consell utilice un discurso reivindicativo contra el Gobierno central. Los diputados socialistas en el Congreso se sumaron ayer a sus compañeros de partido y apoyaron el techo de gasto que propone el Ejecutivo de Rajoy, un voto a favor que se acumuló al de PP, Ciudadanos y PNV para que las cuentas del ministro Montoro se sostengan. Hace medio mes, el conseller de Hacienda valenciano, Vicent Soler, votó en contra de esta misma medida durante la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Soler consideró «poco creíble» ese límite que impone el Gobierno central.

¿Cómo explicar este cambio de percepción por parte de los socialistas valencianos? Un diputado del PSPV admitió ayer que, efectivamente, la votación de ayer era seria, mientras que la del CPFF «era gratis». Al fin y al cabo, el propio secretario general de los socialistas valencianos y presidente de la Generalitat, Ximo Puig, terminó votando a favor de abstenerse en la investidura de Rajoy hace dos meses, cuando, de nuevo, su pronunciamiento ya no era un mero brindis al sol. Otro parlamentario del PSPV ofrecía ayer una explicación más diplomática en la forma pero similar en el fondo del asunto: «En el CPFF los gobiernos autonómicos solo votaban el déficit. Son ámbitos distintos. Al Consejo iba el Consell y en el Congreso estamos integrados en el grupo parlamentario. Ninguna autonomía socialista voto a favor en el CPFF (en realidad, las regiones gobernadas por el PSOE no votaron en contra, sino que se abstuvieron, excepto la Comunitat y Baleares). Hoy (por ayer) todos los diputados socialistas hemos votado a favor. Y ello en virtud de un acuerdo para votar el déficit y a la vez subir el salario mínimo (SMI), aumentar impuestos a grandes empresas y prorrogar el impuesto de Patrimonio, que cobran las autonomías». Durante las pasadas legislaturas, en una tesitura similar tuvieron que verse los diputados valencianos del PP, y como hicieron ayer junto a sus paisanos del PSPV, votaron en un sentido distinto a las posiciones defendidas por la Generalitat, en este caso un techo de gasto que limita seriamente la capacidad de maniobra del Consell.

A quienes les ha dado igual que su voto cuestionase los presupuestos del Estado o la tramitación del FLA es a Compromís. Los diputados nacionalistas votaron contra el techo de gasto, «como el Consell», según uno de sus diputados, que aseguró ayer no poder entender la actuación de los parlamentarios del PSPV, partido con el que conforman el Gobierno valenciano. Compromís no quiso participar en la primera victoria sustancial de Rajoy en el ámbito parlamentario, donde durante meses había cosechado sucesivos varapalos.

La reprobación de la 'ley mordaza', la declaración de repulsa contra su reforma laboral, la exigencia de modificar la Lomce, el rechazo a su plan de reforma de la Justicia... En los menos de dos meses transcurridos tras su investidura, Mariano Rajoy ha visto cómo desde el pleno del Congreso los grupos de la oposición exhibían su fuerza y le asestaban golpes simbólicos. Pero, de momento, las cosas no le van mal. El Gobierno logró ayer una victoria clave, con consecuencias contantes y sonantes.

La Cámara baja dijo sí, con los votos de PP, PSOE, Ciudadanos, el PNV y Coalición Canaria, a la senda fiscal que acompaña al techo de gasto de los Presupuestos, fijado en el entorno de los 118.337 millones de euros, lo mismo con lo que se espera cerrar 2016. Con esta amplia mayoría queda superado el primer escalón para la aprobación de las cuentas públicas a principios de año.

No quiere decir que todo esté hecho porque los socialistas no se cansan de repetir que este acuerdo en nada afecta a su posición sobre la principal ley del Gobierno, la que determina en qué gastará el Estado el dinero. Tampoco el PNV quiere que el Ejecutivo dé nada por sentado, aunque su portavoz, Aitor Esteban, hizo hincapié en el «clima de cordialidad» abierto ahora entre el Gobierno central y el vasco. Sólo Ciudadanos confirma que podrán contar con ellos siempre y cuando no se incumpla su pacto. Pero todo indica que, pese a la enorme fragmentación del Parlamento, Rajoy tendrá, al menos en el primer año de la legislatura, cierta estabilidad.

Aunque el PSOE vote contra la admisión a trámite de las cuentas públicas y presente, de entrada, una enmienda de devolución, fuentes parlamentarias admiten que no es descartable el acuerdo a lo largo del proceso. Los Presupuestos no se aprueban en bloque sino por secciones y la intención del PSOE es negociar y arañar cesiones al Gobierno, como hizo en la negociación de los objetivos de estabilidad, en la que, entre otras cosas, logró una subida del 8% del SMI para 2017.

Fue esa medida y el hecho de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, accediera a conceder una décima más de déficit (mil millones de euros más) a las comunidades autónomas y a revisar al regla de gasto de los ayuntamientos, lo que llevó a los socialistas a dar el 'sí' a los reales decretos y acuerdos del Consejo de Ministros sometidos ayer a votación.

El portavoz económico socialista, Pedro Saura, también puso el foco en que esta vez el ajuste se hará por el lado de los ingresos con la subida de Sociedades y de los impuestos especiales. Un alza criticada por Ciudadanos y con la que se pretenden recaudar 7.500 millones de euros más. Montoro defendió en la tribuna que el acuerdo alcanzado representa el «triunfo de la política». O de la madurez. La última estrofa del poema de Gil de Biedma termina: «Pero ha pasado el tiempo/y la verdad desagradable asoma». Y es que ayer, había que votar en serio.