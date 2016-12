Montoro retiene un mes 879 millones del FLA y desmonta las previsiones del Consell

valencia. Diciembre de 2014. Un ufano conseller Juan Carlos Moragues explicaba a los periodistas que el año se cerraría estupendamente gracias a la llegada de los remanentes del FLA de 2013, más de mil millones.

Diciembre de 2015. Un ufano delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Moragues, (tras sustituir a Serafín Castellano) acompañó al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que visitó Valencia para explicar el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). La Comunitat recibió 1.536 millones de euros. Sin embargo, parece que habrá dos sin tres. Este año, Montoro no felicitará la Navidad a los valencianos. El retraso de los 879 millones del FLA, que ayer avanzó la Conselleria de Hacienda, supondrá un notable descalabro en las cuentas autonómicas, a las que desestabiliza cualquier dilación porque están sostenidas por alfileres.

Diciembre de 2016. La secretaria autonómica Clara Ferrando dialoga con altos cargos del ministerio durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Surge el tema del calendario y el FLA. Y los responsables ministeriales ya advirtieron a la mano derecha de Vicent Soler, el conseller de Hacienda, que no contase con los 879 millones, y que a partir del 8 de enero se abonará. Ferrando, inquieta, se volvió a interesar por el tema el martes y, según ella, se lo confirmaron desde Hacienda. El retraso supondrá aguar el champán de la Navidad de miles de proveedores y receptores de ayudas de la Generalitat, sin músculo financiero para pagar y acabar bien el año.

¿Y por qué el retraso? Por la Inmaculada Concepción, entre otras cosas. Según explicó ayer Ferrando, para desembolsar estos préstamos se deben cumplir unos trámites. entre ellos, el informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), cuyas reuniones se celebran los jueves y sólo ese día. El 1 de diciembre pasado hubo una reunión de este órgano pero en el orden del día no se incluyó el FLA extraordinario (el ordinario estaba pendiente de su pase por el CPFF y el Congreso). El siguiente jueves, el de la semana pasada, fue festivo para conmemorar la defensa de España del dogma inmaculista. En el CDGAE que se celebra mañana tampoco está previsto incluir el FLA. De modo que hasta el 22 de diciembre no se tramitará la llegada de los fondos.

«Para la dependencia, la farmacia, la extra de Navidad... para eso llega el dinero. El fastidio es toda la gente a la que afectará el retraso del Ministerio de Hacienda», señalaron fuentes de la Conselleria de Hacienda, si bien en un principio Ferrando puso las cosas mucho más negras: «Es un golpe inmerecido. Nuestros proveedores no solo son los miles de familias valencianas, sino que es también la depen dencia, las farmacias y otras necesidades básicas y fundamentales que hay que atender. La indignación no tiene límites. El Consell no podrá pagar como hubiéramos querido a los proveedores valencianos, a miles de familias, lo que repercutirá en el consumo durante la campaña de Navidad».

Según Ferrando, desde el Ministerio se ha trasladado a la Generalitat que la plataforma para que las comunidades autónomas remitan las facturas para su pago a través del FLA no se abrirá hasta el 8 de enero y se prolongará hasta el 15 de ese mes, una decisión que criticó la secretaria autonómica de Hacienda. «Se está hurtando a la economía valenciana de una inyección económica cercana a los mil millones en los días previos a unas campañas comerciales que son estratégicas y vitales para multitud de sectores», subrayó Ferrando.