Subir a las oficinas de Les Corts donde están los despachos de Ciudadanos comienza a parecerse a las visitas al antiguo casino Monte Picayo: el azar es un factor determinante para salir de allí ganando o perdiendo. Tanto populares como socialistas se sienten presos de ese vaivén, que una tarde permite a Ciudadanos defender que los tres miembros del Consell Jurídic Consultiu (CJC) deben nombrarlos los dos partidos de la oposición (así lo pactó con el PP, al que le corresponderían dos mientras que el otro sería para el partido de Rivera) como otra mañana garantiza a los socialistas que la terna de elegidos se repartirá equitativamente entre Podemos, C's y populares. Sin embargo, el acuerdo para evitar el bloqueo en la elección del CJC chocó la semana pasada con que los podemistas presentaron como candidato a Martínez Dalmau. Además, el propio Ciudadanos apuesta por el magistrado José María Tomás y Tío. Entre los diputados de Ciudadanos (no así en su síndic, Alexis Marí), tanto el juez como el exdiputado de Podemos generan recelos. A pesar de la intención de los socialistas de que en el pleno del 21 de diciembre se aprobase la elección, la fractura en C's ha obligado a continuar las negociaciones mientras la tensión interna en el partido y de Marí con el PP se disparan.

Alexis Marí despegó ayer como avión al mencionarle la negociación del CJC. Tras la Junta de Síndics, el portavoz de Ciudadanos afirmó que «cada uno ha hecho su propuesta, el PP se queja pero se niega a negociar, y ese el mismo partido que saqueó la Comunitat, dejó un aroma pestilente de corrupción y maltrató a la ciudadanía. Bonig, «miente, vuelve a mentir, sigue mintiendo y seguirá mintiendo. No entiendo su manera de hacer oposición, bloqueando al Consell», arrancó Marí. El síndic de C's justificó que acepta la proposición podemista. Rubén Martínez Dalmau, exdiputado y profesor de Derecho Constitucional en la Universitat es uno de los creadores del Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), organismo que recibió entre 2003 y 2011 cerca de siete millones de euros para promover en España iniciativas políticas afines al chavismo. Marí, para defender su posición, lanzó otra perla, en esta ocasión hacia sus propias filas, donde varios diputados cuentan con un pasado político en el PP de Alicante: «Con Martínez me puede pasar como con gente de otras fundaciones como FAES, que no me gusten, o como con los desechos del ripollismo más rancio».

Bonig, síndic del PP, desvinculó las arremetidas de Marí con el sentir general de C's, preguntó «qué está pactando personalmente Marí, que no Ciudadanos, con el tripartito» y consideró que «pone de excusa al PP para tapar una grave crisis dentro de su grupo, y me parece inaudito». Tampoco el portavoz socialista estaba muy contento con la situación, de modo que Manolo Mata aportó su granito a la escalada de tensión y amenazó con dejar fuera del CJC a los populares si «rompen la baraja» y en los próximos días no se alcanza un acuerdo, lo que podría provocar que los tres consejeros se los repartiesen Podemos y C's.