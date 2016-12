Gent de Compromís entrega firmas a la ejecutiva pidiendo mayor participación

Alrededor de un centenar de personas se han congregado esta tarde frente a la sede de Compromís, donde representantes del colectivo Gent de Compromís han entregado más de 500 firmas para reclamar a la ejecutiva de la formación más participación en la toma de decisiones.

Así lo ha explicado el portavoz de la organización, Víctor Arroyo, que ha explicado que las firmas, que se han entregado junto al "Manifiesto 12-D", corresponden tanto a militantes del Bloc como de Iniciativa o de Verds.

El objetivo, ha explicado, es "que se reconozca la forma democrática de la organización", pero "no como un partido", ha matizado, sino como "un grupo de personas que creen en Compromís".

Este grupo de militantes de la coalición, que está formado "por casi 900 personas", según Arroyo, "paga su cuota, porque no está formado por independientes sino por militantes, por gente que es de Compromís", pero denuncia que no se les tiene en cuenta en la toma de decisiones.

"Lo que queremos es que se nos respete", ha explicado el portavoz, que ha lamentado los escasos cauces de participación a los que tienen acceso los militantes de este colectivo.

En el manifiesto, los firmantes han denunciado que los miembros de Gent de Compromís "pagan sus cuotas como cualquier militante de cualquier partido integrante de la coalición", por lo que "rechazan frontalmente" que deban "pedir permiso a nadie" para organizarse.

"No tenemos igualdad de oportunidades con el resto de militantes de los partidos miembros de la coalición, porque no podemos optar en igualdad de condiciones a puestos en listas electorales, no tenemos información del destino de sus cuotas de afiliación y no tenemos representantes en los órganos de decisión ni de organización de la coalición", han añadido.

Por ello, además de entregar las firmas en el registro de entrada, representantes de los manifestantes han entrado a la sede de la coalición, donde se estaba celebrando la reunión de la ejecutiva, para entregar a los miembros de la misma el manifiesto con sus reivindicaciones.

Mientras, frente a la sede, más de 80 personas se han manifestado con pancartas con lemas como "Más democracia, más Compromís", y ahora algunos esperan a que termine la ejecutiva para obtener una respuesta de sus miembros.

"Hay personas de Gent de Compromís dentro, porque nunca les han prohibido la entrada, pero tampoco les han dado opciones de participar", ha manifestado el portavoz.

A la concentración han asistido las diputadas de Compromís Mónica Álvaro y Marian Campello, así como la concejala del Ayuntamiento de Valencia Isabel Lozano.