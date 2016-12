El cambio de la ley de la Abogacía incorpora la defensa de altos cargos

El cambio legal impulsado recientemente por PSPV y Compromís que permite a los Abogados de la Generalitat asumir de nuevo la defensa de los funcionarios investigados afecta también a los altos cargos del Consell. Es decir, consellers, secretarios y subsecretarios autonómicos y directores generales quedan protegidos en el ejercicio de sus funciones por la modificación legal, una posibilidad que se criticó ferozmente desde la oposición. «Uso irregular de recursos públicos», afirmaban entonces según recuerdan ahora desde las filas populares. De hecho, esta presión de los grupos políticos obligó a Alberto Fabra a prohibir que fuera aplicable en supuestos de corrupción.

El PSPV insistió hace unos días en que el cambio legal -introducido a través de una enmienda a la Ley de Acompañamiento, un procedimiento que minimiza el debate parlamentario- estaba dirigido fundamentalmente a garantizar la defensa de los funcionarios. El síndic del PSPV, Manolo Mata, insiste en que ese es el principal objetivo, pero admite que también se ofrece una cobertura legal a las autoridades, es decir, a los altos cargos de la Administración autonómica. El dirigente socialista pone un ejemplo, no obstante, de la preocupación que ha impulsado el cambio de la norma: proteger a un funcionario que puede ser denunciado por la elaboración de un informe -a favor o en contra- en un proceso de adopción.

La prohibición decretada por el expresidente Alberto Fabra entró en vigor en enero de 2013. La redacción del texto era clara, sin terreno fértil para la interpretación. Recogía todos los delitos en los que se entendía que no existiría una coincidencia de intereses entre el imputado y la Generalitat valenciana y, por tanto, era imposible prestar ese servicio.

Se ignora cuántos altos cargos llegaron a beneficiarse de esta posibilidad antes de la orden de Fabra. Existe constancia al menos de tres supuestos. Se trata de Dora Ibars, un alto cargo de Presidencia de la Generalitat; Jorge Guarro, de la Agencia Valenciana de Turismo e Isaac Vidal, otro empleado del mismo departamento. Algo similar ocurrió en el caso Cooperación, la trama de desvío de fondos públicos a los países del Tercer Mundo. Dos de los finalmente acusados fueron asistidos en un primer momento por la Abogacía de la Generalitat. Esto planteó en su día discrepancias jurídicas acerca del doble rol en un mismo procedimiento.

Asunto diferente es cuántos altos cargos o funcionarios lo pidieron tras la prohibición de Fabra. La simple solicitud, aunque no fuera aceptada, permitía posteriormente poder reclamar el pago del abogado que se hubiera contratado. En cualquier caso, son numerosos los investigados que hubieran podido beneficiarse de la norma. Basta un repaso a algunos de los asuntos que actualmente se instruyen en los juzgados. El caso Cooperación -restan dos piezas con la investigación muy avanzada y una tercera pendiente de instrucción- y la trama Gürtel son algunos ejemplos con funcionarios y altos cargos investigados.

La norma permite la defensa por corrupción «si hay apariencia de actuación legítima»

La redacción de esta modificación legislativa introduce la posibilidad de que finalmente las autoridades puedan ser asistidas incluso por asuntos de corrupción. Con la orden de Fabra la puerta estaba completamente cerrada. Pero con la normativa impulsada por el Consell se introduce una salvedad para los delitos vinculados a la corrupción siempre que exista «una apariencia de actuación legítima por parte del funcionario o autoridad» y cuando los intereses de la Generalitat no se vean comprometidos. De la lectura del texto se admite además que, en el inicio de una causa los intereses pueden ser coincidentes y a medida que la instrucción avance ser distintos.

La diputada popular María José Ferrer San-Segundo y responsable del área de Justicia, respalda la interpretación anterior. «Ahora habilitan la defensa con un concepto jurídico y discrecional que queda a la autorización del Consell». Apunta además otros factores a tener en cuenta: «Ponen en un aprieto a la Abogacía de la Generalitat, al tener que prejuzgar, y pronunciarse de antemano, sobre la culpabilidad o inocencia de los investigados, para asumir o no su defensa». Una cuestión que puede generar «tensión», dado que la Abogacía depende jerárquicamente del Consell». El responsable del PSPV sólo admite que con esta nueva redacción se abre la puerta mayor al criterio de la Abogacía, pero adelanta su convencimiento de que casos de corrupción «no habrá».

Ferrer San-Segundo va un paso más allá y alerta de las graves consecuencias que puede deparar una inicial intervención como defensa de la Abogacía de la Generalitat. «En tales casos, la Generalitat no podrá luego exigir responsabilidades al imputado porque no se puede ser acusación de quien se ha sido defensor, ni por tanto reclamar el dinero que se hubiera, en su caso, sustraído o malversado. Es más, los imputados podrían pedir incluso la nulidad del proceso. Esta hipótesis ya se planteó en su día por procesados durante el juicio en el Tribunal Superior de Justicia sobre la trama de Cooperación. El tribunal lo desestimó.

La decisión de Alberto Fabra

Los funcionarios y altos cargos sólo podrán ser defendidos por actuaciones en su puesto de trabajo. Mata insistió en que lo habitual es que una empresa asuma la defensa de cualquiera de sus trabajadores y que la Generalitat no puede dejar en situación de «desamparo» a su personal. Aprobó la decisión que en su día adoptó Fabra como un intento de frenar el «ridículo» que suponía que la Generalitat costeara las defensas en aquella sucesión de casos de corrupción.

La diputada popular considera que no se ha buscado proteger a funcionarios, «sino a las 'autoridades', que podrán hacer uso de la defensa pública gracias a la enmienda». Además, recuerda que algunos asuntos fueron denunciados en su día por la oposición. Por ejemplo, la investigación sobre la gestión de la RTVV valenciana que años después sigue instruyéndose en Paterna. Lo mismo ocurre con la causa de la Fórmula 1 o con las pesquisas sobre la financiación de los colegios concertados que, por el momento, todavía no cuenta con ex altos cargos o funcionarios imputados.

Criticó Mata para justificar la reintroducción de la norma que Fabra lo que hizo fue externalizar el pago de esta asistencia si resultaban absueltos o el caso se archivaba. La norma del Consell recoge exactamente lo mismo: una indemnización. Una defensa de un asunto de este tipo depende de múltiples factores. Uno de los más importantes es el tiempo que se prolongue y si finalmente llega a juicio. De entrada, 15.000 euros suele ser un punto de partida razonable.