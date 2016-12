El creador de la fundación chavista afín a Podemos, en manos de Ciudadanos

El futuro más inmediato de Rubén Martínez Dalmau, exdiputado podemista en el Congreso la pasada legislatura, profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de València y uno de los creadores del Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), depende de Ciudadanos, uno de los partidos que ha cuestionado con mayor contundencia a la formación de Pablo Iglesias y su vinculación con los regímenes chavistas.

Martínez Dalmau fue elegido la semana pasada candidato de Podemos al Consell Jurídic Consultiu (CJC). El profesor valenciano es uno de los fundadores del organismo que recibió entre 2003 y 2011 cerca de siete millones de euros para promover en España iniciativas políticas afines al chavismo. Apuesta personal del secretario general de Podemos en la Comunitat, Antonio Montiel, Martínez Dalmau fue el elegido al imponerse a Mar Esquembre, otra de las candidatas sondeadas por el partido de Pablo Iglesias para optar al puesto.

¿Y por qué su futuro está en manos de Ciudadanos? El artículo 4 de la ley del Consell Jurídic Consultiu establece que se requiere de una mayoría de tres quintos de los diputados de Les Corts (59) para la elección de cada uno de sus miembros. Los tres grupos parlamentarios que dan apoyo al Gobierno valenciano, PSPV, Compromís y Podemos, suman 54 diputados, a los que se podría sumar a Covadonga Peremarch la parlamentaria de los no adscritos expulsada de Podemos. Un total de 55 escaños, que no alcanzan los 59 que exige la ley. Faltan cuatro escaños.

De los otros 44 parlamentarios -30 del PP, 13 de Ciudadanos y el otro no adscrito, Miquel Domínguez-, al menos cuatro deberían de votar al candidato de Podemos para ser elegido. Y los 30 del PP no serán. Isabel Bonig ya advirtió, con motivo del veto de Podemos a la candidata de su partido al consejo rector de la nueva RTVV, que tomaban nota de la decisión del partido de Montiel. Las fuentes de la dirección del grupo popular en Les Corts consultadas por este diario anticiparon ayer que los parlamentarios populares no apoyarán al candidato de Podemos. Ni por su perfil -creador de la fundación CEPS- ni por los antecedentes con la formación política morada. «Con el PP que no cuente», señaló una voz autorizada de este partido.

De manera que el futuro de Martínez Dalmau, en alusión a su eventual incorporación al Consell Jurídic Consultiu, está en manos de Ciudadanos. Podemos necesita que al menos cuatro diputados de la formación que en Les Corts lidera Alexis Marí respalden la propuesta de Montiel.

¿Y eso puede ocurrir? Este diario no logró ayer contactar con Marí para que expusiera cuál será la posición de su grupo en relación con la votación de Martínez Dalmau. Otras fuentes de esta formación precisaron que aún no se ha producido la reunión de grupo en la que debe decidirse si se apoya o no al candidato de Podemos. Pero sí que advirtieron, a título particular, su rechazo a la candidatura de Martínez Dalmau y que defenderían que ese 'no' fuera la posición de los 13 diputados de la formación naranja ante el candidato de Podemos.

Lo cierto es que esta posición encaja con el tradicional rechazo que el partido que lidera Albert Rivera ha venido mostrando con el régimen chavista. El propio líder de Ciudadanos protagonizó un viaje a Venezuela el pasado verano en el que criticó a Podemos por no apoyar a los presos políticos de aquel país. «Podemos es incompatible con el modelo de sociedad europea» de separación de poderes y libertad de prensa que Ciudadanos sí defiende, llegó a proclamar Rivera en otra ocasión, después de acusar a los de Iglesias de financiarse con dinero de Venezuela recibido por CEPS.

Martínez Dalmau fue asesor de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela (1999), de la de Bolivia (2006-2007) y de la de Ecuador (2008). El artículo 6 de la ley del Jurídic exige que los candidatos sean «juristas de reconocido prestigio y con experiencia en asuntos de Estado o autonómicos».