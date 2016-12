«No sabíamos que las bebidas alcohólicas las iba a pagar Divalterra»

Víctor Sahuquillo se mantiene todavía en la gerencia de la empresa Divalterra pese a haber cargado copas a la cuenta de la sociedad pública. Gin-tonics, whiskys y otros 'digestivos' fueron costeados desde las arcas públicas en las calurosas tardes de julio y agosto del pasado ejercicio. El gerente, no obstante, no estaba solo. A esas comidas, habitualmente en el mismo local de Valencia, acudían otros altos cargos de la nueva Imelsa. Cambiar el nombre a la empresa no supuso una modificación de las prácticas irregulares que alcanzaron su etapa más brillante con Marcos Benavent.

Tras las sobremesas eran varios los responsables de la empresa pública que participaban de la animada charla. LAS PROVINCIAS contactó con tres personas. Dos se negaron a realizar cualquier comentario acerca de esas supuestas reuniones, aunque uno precisó que él no había bebido alcohol, que fueron sus compañeros. Un tercero, en cambio, sí aceptó comentar los encuentros a cambio del anonimato. Eso sí, los tres comensales coincidieron en restar importancia al supuesto escándalo que se había desatado a raíz de la publicación del comportamiento poco ejemplar de Sahuquillo.

El responsable de la firma admitió que no sabían «que las copas las iba a pagar Divalterra». Es más, quiso aclarar que de haber conocido esa circunstancia se hubiera negado o incluso hubiera renunciado a los licores. No obstante, reconoció que ni él ni nadie planteó en público quién abonaría las bebidas alcohólicas. Tampoco Sahuquillo anunció que era una invitación suya ni comunicó su intención de pasar las dietas a la cuenta de Divalterra. En realidad, fue una cuestión que pasó desapercibida; «no le dimos ninguna importancia». Además, manifestó que, en otras ocasiones, ha visto como sí que se pagaban licores directamente por aquellos que los consumían.

El Partido Popular siguió el jueves denunciando el despropósito que se vive en la empresa pública donde las diferentes familias del PSPV viven una guerra interna de consecuencias hoy por hoy desconocidas. La portavoz del grupo popular de la Diputación, Mari Carmen Contelles, criticó la «lamentable doble vara de medir» del presidente de la corporación, Jorge Rodríguez, con su persona de confianza, Víctor Sahuquillo. «Le consiente conductas impropias y cuya trayectoria al frente de Divalterra está plagada de irregularidades, tal y cómo reflejan tanto la auditoría externa como el auditor interno».

El PP sigue reclamando dimisiones y critica la protección del presidente de la Diputación

«¿Qué más tiene que suceder en Divalterra para que Rodríguez tome decisiones y asuma responsabilidades?», se preguntó respecto al consumo de bebidas alcohólicas a costa del contribuyente o el uso privado del coche oficial. Contelles señaló que el compromiso de Sahuquillo de reintegrar ahora el dinero en copas sin asumir ninguna responsabilidad, «es una auténtica burla al contribuyente y una muestra de lo que es capaz para aferrarse al cargo pese a todas sus conductas fraudulentas y ausentes de toda ética». Según la responsable, «cada día que pasa, la escandalosa y fraudulenta gestión de Divalterra adquiere mayores dimensiones que avergüenzan y abochornan a todos los valencianos menos a sus gestores». A su juicio, «socialistas y Compromís gestionan la firma como una república bananera con el aval y el silencio cómplice de sus socios de gobierno de EU y València en Comú».

Las actuaciones del gerente de Divalterra suponen una vulneración del Código del Buen Gobierno. Lo que se evidencia es que ese compromiso fue «postureo», tal y como se ha demostrado con las auditorías. No se pueden calificar estas conductas como «incidencias».