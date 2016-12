Comienza el plazo para presentar candidaturas a director general de la nueva RTVV

Valencia. El plazo para presentar las candidaturas al concurso público para director general de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) --la nueva RTVV-- arrancará hoy y se extenderá durante 30 días naturales. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicó ayer la resolución del Consejo Rector de la CVMC, Enrique Soriano, por la que se da publicidad a las bases de la convocatoria del concurso para la propuesta de nombramiento de la persona que ocupará la Dirección General de la nueva Corporación.

Los candidatos deben ser españoles o con nacionalidad de un país miembro de la Unión Europea. En el caso de nacionales de países no miembros, el nombramiento quedará condicionado a la obtención de la residencia legal en España. Asimismo, deben estar en posesión, al menos, una titulación universitaria con el nivel de grado o equivalente; no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios, ni hallarse en inhabilitación para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. También deben poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas, acreditar experiencia profesional en el ámbito de la comunicación, así como conocimiento de las dos lenguas oficiales de la Comunitat. Los interesados deberán presentar un escrito dirigido a la CVMV.