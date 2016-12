Envian cartas a 400 alcaldes de todo el mundo para explicar el 'procés' catalán

Lo triste es que hace poco mi novia estuvo en una conferencia (en Polonia) y anunciaban la presencia de ponentes de 6 paises.....España estaba desglosado en 2 paises, uno era España por supuesto y el otro....pues ya lo podeis imaginar...... En Francia hay mano dura para los independentismos y no les toman el pelo como a los españoles.

Pero ellos no se cortan un pelo a la hora de bautizar a los demas, como cuando dicen Terol, ssi es Teruel, a ellos no les gusta que digan Gerona o Lerida, pero ellos no respetan a los demas cuando catalanizan los nombres de los demas. son muy democraticos, por mi se pueden largar mañana mismo, pero con Fronteras con España, y dejandoles de comprar y romper todas las relaciones y conexiones, de toda indole, y fuera de la UE, pero antes que paguen lo que nos deben.