Benavent colabora también con la fiscalía en la investigación de la Fórmula 1

valencia. Marcos Benavent encontró la pasada semana un hueco en su apretada agenda de compromisos judiciales. Fue el pasado viernes, el día de menor afluencia en la Ciudad de la Justicia. No obstante, su visita no pasó desapercibida para algunos trabajadores de las dependencias. El exgerente de Imelsa, gracias a su particular aspecto, se ha convertido en uno de los rostros más conocidos del panorama político judicial de la Comunitat. Pero Benavent no acudió a la sala en la que habitualmente declara por el caso Imelsa. Tampoco a Instrucción 6 donde también se le investiga por el desvío de fondos de la conocida empresa pública, hoy bautizada como Divalterra.

En este caso, se dirigió al juzgado que dirige la investigación del conocido como caso Valmor, las pesquisas sobre las supuestas irregularidades en la organización de la Fórmula 1 en Valencia. Desde que terminara su huida por Sudamérica -viaje que emprendió al saltar las sospechas sobre el desvío de fondos en Imelsa- el objetivo de Benavent ha sido el de colaborar con la Fiscalía Anticorrupción. Así lo hizo al ratificar las conversaciones que durante años grabó a destacados dirigentes del Partido Popular sobre el presunto cobro de comisiones a cambio de amaño de adjudicaciones. De igual modo, en sus declaraciones ante la Guardia Civil y en el propio juzgado, reconoció su responsabilidad en el desvío de fondos tras revelar la operativa que supuestamente utilizaba el partido para financiarse.

El propósito es idéntico en el caso de la Fórmula 1. Benavent quiere ayudar en esta prolongada investigación. Se desconoce la duración y el contenido de su testimonio del pasado viernes porque la causa se encuentra bajo secreto desde hace un mes. Sólo una vez se decrete el fin de esta medida excepcional sobre las actuaciones se podrá conocer qué sabe realmente el exgerente de Imelsa sobre los Grandes Premios.

Uno de los vínculos con la supuesta investigación quizá sea la relación que Aspar, el expiloto de motociclismo y líder de un equipo en el Mundial, mantuvo durante años con la Diputación de Valencia y con la Generalitat debido a los generoso patrocinios al equipo del alcireño. De hecho, una de las claves de la Fiscalía en la investigación de este asunto es que Francisco Camps 'dio' la F1 a Aspar por su relación de amistad.

La investigación sobre la Fórmula 1 dio un vuelco hace aproximadamente un mes. El fiscal solicitó una serie de diligencias, entre ellas varios informes a la Intervención de la Generalitat, para apuntalar las sospechas de que realmente se produjo un fraude. Además, pidió que se decretara el secreto de las actuaciones. La juez lo acordó. Al parecer, el descubrimiento de informaciones relevantes obligaba a adoptar esta cautela. Días más tarde se produjo la visita de la Policía Judicial a las instalaciones del circuito de Cheste y a otras dependencias de la Generalitat. Los agentes realizaron el volcado de datos informáticos de varios ordenadores. Los especialistas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) continúan analizando toda la información recopilada de los equipos informáticos.

Valmor, la empresa creada en su día por Aspar y Fernando Roig con el apoyo financiero de Bancaja, contó con la colaboración de Circuito Motor para el montaje del circuito urbano y en otras cuestiones de organización. Valmor jamás pagó por estos servicios. Lo sorprendente es que tampoco la Generalitat llegó a reclamar estas cantidades por vía judicial. De igual modo, la Sociedad de Proyectos Temáticos también se hizo cargo del canon anual a la empresa de Bernie Ecclestone y, por último, la Generalitat -ya con Alberto Fabra al frente del Palau- decidió comprar la empresa Valmor y asumir toda la deuda que la firma acumulaba. Estas son, por el momento, las tres vías que exploran los investigadores del controvertido asunto.