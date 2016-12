Ximo Puig: «Defender la Constitución hoy, es defender su reforma»

La principal reforma que necesitamos es poner límite a la muchedumbre de políticos y asesores nombrados a dedo que no solo tenemos que mantener, sino además pagar las ocureencias que tienen. Por ejemplo, cuanto nos ha costado que todos se vayan a Alicante a celebrar la Constitución en vez de hacerlo en Valencia. Dietas, transporte, guardaespaldas, chóferes, etc? Necesitamos 18 parlamentos? Cada parlamentario o cargo necesita dos asesores? Por que no isan a los funcionarios en vez de colocar amiguetes?