El PSPV intenta justificar la opacidad del tripartito por el corte administrativo

El portavoz del PSPV, Manolo Mata, ya lo dijo hace unas semanas después de conocer el tercer revés judicial que recibió el Consell por no facilitar información al Partido Popular. Consideró que la Generalitat «debería hacer una evaluación del coste que supone en horas de trabajo la petición masiva de información». La reflexión del síndic fue interpretada por la oposición como una excusa para justificar la falta de transparencia del actual Gobierno valenciano que encabezan los socialistas y Compromís con la colaboración de Podemos.

La sucesión de condenas por opacidad contra el Gobierno valenciano llevaron a Mata el pasado 29 de noviembre, en nombre del grupo parlamentario socialista, a presentar una Proposición No de Ley (PNL) de tramitación especial de urgencia sobre el estudio de los recursos que la Administación pública valenciana destina a garantizar el control parlamentario.

«Nadie ha dicho que no se le vayan a dar las cosas. Se pide una gran cantidad de documentos y queremos saber lo que cuesta y si hay que contratar a más auxiliares para el departamento de documentación», señaló el síndic a este diario.

En el escrito presentado a la Mesa de Les Corts, el portavoz del PSPV hace hincapié en que el Consell «ha multiplicado sus esfuerzos en materia de transparencia» y destaca que «este Ejecutivo es el que más información y documentación ha proporcionado» al Parlamento valenciano. La justificación a las tres condenas judiciales por la opacidad del Ejecutivo se deja entrever cuando afirma que «las solicitudes y preguntas formuladas han alcanzado una dimensión que está dificultando la celeridad que todos desearíamos que existiese en su resolución».

Mata se escuda para presentar la PNL en unos datos que recabó recientemente el presidente de Les Corts, Enric Morera, a los que tuvo acceso este periódico, y que cifran en 10.150 las solicitudes de documentación tramitadas en la Cámara por las 2.123 de media que presentan el resto de parlamentos autonómicos. «Es prospectivo», señaló el síndic, y añadió que «nunca se ha hecho a ese volumen». Se equivocaba.

Este volumen de peticiones puede resultar llamativo, sin embargo, está dentro de los parámetros registrados en el Consell durante la pasada legislatura. A esas 10.150 peticiones se deben añadir las 9.287 preguntas de PP y Ciudadanos a responder por escrito por parte del Ejecutivo y que hacen un total de 19.437 solicitudes.

El PP tuvo que hacer frente durante los últimos cuatro años en los que estuvo en el poder a un total de 64.000 peticiones de información por parte de la oposición (PSPV, Compromís y EU), entre preguntas a responder por escrito y solicitudes de documentos que se registraron en el Parlamento valenciano -24.000 cada año y medio-.

El grupo que más actividad presentó en este sentido fue precisamente el socialista con 36.431 peticiones, más de la mitad de todas las registradas.

La iniciativa llega después de que el Ejectuvio sumara su tercera condena por no facilitar documentación

Desde el PPCV critican que el PSPV se preocupe ahora por las dificultades que entraña para la Administración valenciana facilitar toda la información que se le demanda, teniendo en cuenta que era uno de los partidos que más la reclamaba cuando los populares gobernaban en la región. «No sé por qué no se hizo antes, yo no estaba. A nadie se le ocurriría, supongo. O igual el síndic del PP no era tan listo como yo», contestó Mata al conocer el reproche de los populares valencianos.

Por otra parte, el portavoz del PSPV presentó también el 29 de noviembre otra PNL para que el Consell elabore un informe que cuantifique el coste de la corrupción y la mala gestión en las arcas valencianas en las últimas décadas.

El síndic destaca en el escrito que la Comunitat es una de las autonomías más endeudadas del conjunto del Estado y achaca una gran parte de su origen en una «incontrovertida situación de infrafinanciación»

Asimismo, señala que «igual de incontrovertida que la infrafinanciación» parece, «a la luz de los casos enjuiciados o ya esclarecidos, que en nuestra tierra se han producido numerosos casos de mala gestión de los recursos públicos que más allá de su trascendencia penal han supuesto un perjuicio para las arcas públicas».

Por ello, el Grupo Socialista en Les Corts insta al Consell a elaborar el informe para cuantificar el coste de la corrupción y la mala gestión de los recursos públicos durante la etapa del PP en el Gobierno y que aporte conocimiento sobre el origen de la deuda acumulada por la Generalitat.