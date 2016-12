Podemos vuelve a dividirse por la idea de federalizar la formación

Las disputas internas en Podemos Comunidad Valenciana no cesan. Los podemistas también piensan en un cambio de ciclo en la Comunitat. Teresa Rodríguez dio el primer paso en Andalucía a mediados del pasado mes de noviembre, cuando comunicó por carta a su líder, Pablo Iglesias, que el partido pasaba a ser autónomo y se federalizaba respecto a la organización estatal. Tendrá una agenda, estrategia política y estatutos propios que no coincidirán necesariamente con los de Madrid.

La victoria de la gaditana en las primarias andaluzas propició que se reabriera el debate entre los podemistas valencianos sobre el modelo organizativo. ¿Cómo federalizarnos? Dentro de la formación no hay nadie que rechace la idea, pero sí existen dos posiciones enfrentadas: el sector que encabeza su secretario general, Antonio Montiel, y los afines a la diputada Sandra Mínguez. Ambos medirán sus fuerzas el primer semestre de 2017 en una asamblea ciudadana autonómica que servirá para renovar la actual dirección.

Montiel saca pecho: «Nosotros lanzamos el mensaje federalista antes incluso que Andalucía» y recuerda que el pasado 1 de octubre la dirección autonómica ya se pronunció al respecto a propuesta suya y que se aprobó por unanimidad. Su hoja de ruta es «federal y cooperativa», es decir, quiere que el partido cuente con «autonomía política y máxima descentralización organizativa en un proyecto compartido para España». Esto significa tomar algunas decisiones sin contar con el permiso desde Madrid -como la elección de socios electorales para los próximos comicios de 2019- y necesitarlo para otros movimientos. Al dirigente podemista la propuesta andaluza no le acaba de convencer, descarta que sea su patrón a seguir. Le suena «a confederal, con partidos independientes que se articulan en una plataforma como resultado de pactos diferenciales».

Sandra Mínguez, por su parte, critica el proyecto de Montiel porque este «se suma a exigir federalización», pero «sin favorecer la descentralización autonómica». Según la parlamentaria, el líder de su partido en la Comunitat no pretende favorecer la descentralización de los municipios y comarcas sino buscar «la descentralización de Madrid para reproducirla en nuestra autonomía con Valencia». A la ex secretaria de Organización -destituida por Montiel en una decisión unilateral- le parece «sano y democrático que el partido avance hacia un modelo federal, pero no un federalismo pactado entre despachos ni por arriba, sino un federalismo que sea fruto de un debate entre la gente sobre el modelo de país que queremos».

Y, en el caso valenciano, insiste en que el partido «necesita un federalismo que apueste por el municipalismo como eje vertebrador, que no sea una sustitución de Madrid por Valencia, sino que todas las comarcas se sientan parte de un Podemos mayoritario que no excluya a nadie por origen ni lengua».

«Eso se demuestra con hechos», agrega, «y la apuesta por el municipalismo y la descentralización son fundamentales. Algo que le ha faltado a Montiel y sus compañeros».