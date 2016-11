El Consell adjudica a dedo un estudio de la Ley de Vivienda a una exdiputada catalana

valencia. El Consell contrató a dedo, sin concurso público, a una exdiputada catalana, abogada con mucha experiencia profesional en materia de legislación sobre suelo, como asesora del Ejecutivo en la elaboración de la Ley de Vivienda. Maria Dolors Clavell recibió el encargo de realizar un estudio ('Análisis prospectivo de las necesidades del futuro marco regulador de la vivienda'), una adjudicación al límite del contrato menor, el formato que permite a la Administración encargarlo a quien considere conveniente. El procedimiento empleado fue el de adjudicación directa previa consulta por parte de la Generalitat a varias empresas, concretamente a tres, sin que conste en la web de Transparencia de la Generalitat cuáles fueron, aparte de la que recibió el encargo. Clavell fue diputada autonómica en el Parlament de Catalunya entre 2003 y 2010 por Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), partido afín a Iniciativa del Poble Valencià, formación liderada por la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra. La contratación, realizada en diciembre del año pasado, le costó a la Generalitat 17.800 euros (21.538 euros con IVA) y Clavell tenía un plazo de 45 días para realizarlo. Cuatro meses después, el pasado mes de abril, el gobierno manchego adjudicó a Clavell Consulting la elaboración de la Ley de Vivienda por 60.000 euros y un plazo de 12 meses.

El pleno de Les Corts rechazó ayer mediante los votos del PSPV, Compromís y Podemos, la enmienda del PP al proyecto de Ley de Vivienda que reclamaba devolver el texto al Consell, Ciudadanos se abstuvo. El PP justificó su enmienda de totalidad en que el proyecto de ley es un «bodrio», además de «inaplicable, ineficaz e incapaz de solucionar los problemas» de las personas, mientras que Ciudadanos ha indicado que es necesaria una ley en esta materia, pero esta tiene «visos de inconstitucionalidad», por lo que puede ser «humo».

La diputada del PP Elisa Díaz subrayó que el Ejecutivo ha tardado año y medio en presentar la ley, que no se va a poder poner en marcha (por no tener el presupuesto necesario para 2017), y sobre la que el Consell Jurídic Consultiu advierte de «su dudosa constitucionalidad», por lo que a su juicio «nace defectuosa». Díaz criticó el asesoramiento de Clavell por considerarlo «la cuota de Compromís».

«Se trata de un contrato externalizado por parte de quienes criticaban tanto esa fórmula, ajustando la cantidad para que sea a dedo. ¿Es que no hay profesionales en la Comunitat a los que podrían haber contratado que hay que recurrir a una diputada de ICV? Los hay per no son cuota de Compromís», aseguró Díaz en Les Corts.