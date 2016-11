Esther Pastor anuncia que deja la oficina del expresidente Fabra

valencia. Esther Pastor abandona la oficina del expresidente Alberto Fabra. La que fuera Secretaria Autonómica de Organización, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Generalitat presentó ayer en el Registro de Presidencia su baja en el puesto por «motivos personales relacionados con otras oportunidades laborales». Pastor adelantó que ya había comunicado al senador su decisión de emprender otro rumbo laboral.

La asesora justificó su determinación debido al surgimiento de «otras oportunidades laborales incompatibles como personal eventual al servicio de la Administración Pública». El anuncio se produjo justo un día después de que la Revista de Valencia de LAS PROVINCIAS oficializara la relación sentimental que mantiene con el empresario Vicente Boluda. La primera aparición pública de la nueva pareja se produjo la pasada semana en la cena ofrecida a los patronos y galardonados de los Premios Rey Jaime I. «A partir de ahora voy a enfocar mis opciones profesionales fuera del contexto político, en ámbitos más acordes con mi formación académica como consultora en Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo Oficial o Empresarial», explicó la propia Pastor en un comunicado enviado a las agencias de comunicación. La que fuera mano derecha de Fabra en el Palau de la Generalitat tiene el grado de Protocolo y Organización de Eventos de la Universidad Camilo José Cela de Madrid.

La marcha de Pastor facilita los planes de Alberto Fabra. LAS PROVINCIAS adelantó que el expresidente se planteaba cerrar esta oficina en caso de que Pastor optara por otro camino profesional. Se da la circunsta ncia de que Fabra es el único expresidente que ha disfrutado de este recurso, previsto en la Ley del Estatuto de Expresidentes. Todos los exresponsables del Consell tienen derecho a este despacho, que incluye secretaría, vehículo oficial y un escolta. Pastor tenía funciones de asesora y unas retribuciones correspondientes a secretaria del presidente. En cambio, el actual senador renunció a su derecho a formar parte del Consell Jurídic Consultiu, posibilidad a la que sí se acogió Francisco Camps nada más abandonar la Generalitat.

La decisión de Fabra no estuvo exenta de cierta polémica. El expresidente fue elegido senador territorial en representación de la Comunitat. El 'espíritu' de esta oficina es servir a un excargo público que ha ocupado la máxima responsabilidad institucional, pero que se aparta de la primera línea política. No era el caso de Fabra que iba a continuar con sus responsabilidades públicas en la Cámara Alta, tal y como se encargó de reprochar la vicepresidenta Mónica Oltra. La tensión política se acrecentó en los días posteriores al nombramiento e incluso precipitó la apertura de un debate sobre la posible modificación de la norma que regula el estatuto de los expresidentes. La iniciativa, impulsada por Podemos, no encontró el apoyo en las filas socialistas y quedó aparcada. Lerma, Zaplana y Olivas nunca usaron ningún servicio de esta oficina.