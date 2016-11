Iglesias afea a Errejón que use Twitter para hacer «propaganda» de su plan para Podemos

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha criticado este lunes que los miembros de su formación que defienden las tesis del secretario Político, Íñigo Errejón, hayan aprovechado un artículo escrito por el portavoz parlamentario para hacer "campaña interna" en Twitter.

"En Podemos escribimos para reflexionar, no para hacer campañas internas ni HT (hashtags). No hagamos de la reflexión propaganda", ha asegurado Iglesias en un mensaje publicado en esta red social.

El líder del partido morado incluye en su mensaje el 'hashtag' '#PodemosParaGanar', la etiqueta con la que los llamados 'errejonistas' están dando difusión en Twitter al citado artículo en el que Errejón reafirma sus postulados sobre el camino que debe tomar Podemos; 'hashtag' que se ha convertido en 'trending topic' en España -uno de los temas más comentados en esa red social-.

En Podemos escribimos para reflexionar, no para hacer campañas internas ni HT. No hagamos de la reflexión propaganda #PodemosParaGanar — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 28 de noviembre de 2016

En el texto, publicado en el digital 20 Minutos bajo el título 'Podemos ganar', Errejón defiende su convencimiento de que Podemos debe seguir "abriéndose y expandiéndose" y huir de "cualquier repliegue a identidades del pasado", para aspirar a conectar con una "amplia mayoría" que, aunque puede simpatizar con la formación, todavía "no confía lo suficiente". "No hay hoy, por tanto, proyecto más radical y transformador que construir una mayoría nueva capaz no solo de denunciar el desorden que generan los de arriba sino, fundamentalmente, de encarnar un orden alternativo y de generar confianza", asegura en el artículo, en el que ahonda en las ideas que defenderá de cara a la segunda Asamblea Ciudadana que celebrará Podemos a principios del próximo año, el llamado Vistalegre II.

Así, Errejón vuelve a hacer un alegato de lo que considera que debe ser la "trasversalidad" que debe guiar a Podemos. "Esa mayoría popular que le puede dar la vuelta a la tortilla es necesariamente transversal: incluye por supuesto a la izquierda tradicional, pero va mucho más allá y no puede tropezar en sus viejas piedras", avisa.

Entre los dirigentes del partido morado próximos a Errejón que han compartido el texto en Twitter utilizando la etiqueta ''#PodemosParaGanar', figuran, por ejemplo, la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, o el secretario de Relaciones Internacionales, Pablo Bustinduy.

"Hemos de demostrar que somos útiles"

"No nos conformamos con resistir durante otra legislatura corrupta, debemos actuar", ha asegurado Maestre. "El 15M sigue marcando el camino: construir mayoría popular, tener la obligación de ganar", ha manifestado por su parte Bustinduy.

La responsable estatal de Igualdad, Clara Serra, reclama, por su parte, "un Podemos de todas y todos, un #PodemosParaGanar nuestro país". "'Hemos de demostrar que somos útiles ya, en el mientras tanto'. Errejón explica el camino al #PodemosParaGanar", afirma a su vez la secretaria de Acción Institucional, Auxiliadora Honorato, también en Twitter.

No hay nada más radical y transformador que crear una nueva mayoría social y ganar nuestro país. #PodemosParaGanarhttps://t.co/zabFu9GQ4hpic.twitter.com/tKmmccIYeT — Clara Serra Sánchez (@Clara_Serra_) 28 de noviembre de 2016

"Porque nos jugamos el futuro de este país, quedarnos en la resistencia no es una opción", ha señalado la diputada de Unidos Podemos y dirigente madrileña, Tania Sánchez. "Quienes estamos contra los recortes y la precariedad somos más, quienes estamos a favor de la sanidad somos más. #PodemosParaGanar", ha escrito por su parte el responsable de Discurso, Jorge Moruno.

Tras el mensaje de Iglesias, algunos colaboradores de Errejón han reaccionado reivindicadon el "derecho al disenso", como el miembro de la Secretaría Política que dirige el número dos del partido, Jesús Jurado. "Se compartan o no sus tesis, no hay duda de que Errejón es un dirigente de todo Podemos", ha defendido por su parte el también miembro y coordinador de dicha Secretaría, Rodrigo Amírola.